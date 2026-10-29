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Jamie Redknapp criticou duramente Mikel Arteta pela reação agressiva à beira do campo dirigida a Max Dowman após a expulsão do adolescente contra o Fleetwood Town. Redknapp afirmou que o técnico do Arsenal deveria ter esperado até chegar ao vestiário para confrontar o jovem atacante.

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Arsenal sofre eliminação surpreendente na Copa da Liga Inglesa

O Arsenal foi surpreendido na Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira e acabou eliminado nos pênaltis pelo Fleetwood Town, da League Two, após um empate por 1 a 1. O principal assunto da partida, porém, foi o cartão vermelho recebido por Dowman, de 16 anos, nos minutos finais.

O atacante do Arsenal foi expulso por conduta violenta aos 86 minutos, após chutar Harrison Neal. Dowman reagiu no calor do momento depois de receber uma entrada dura por trás do meio-campista do Fleetwood. Enquanto Dowman deixava o campo, Arteta foi visto falando em tom severo com o adolescente à beira de sua área técnica. A interação atraiu fortes críticas de Redknapp, ex-meio-campista do Liverpool.

Redknapp critica reação agressiva à beira do campo

Redknapp considera que a reação de Arteta foi exagerada para lidar com um jogador tão jovem. Segundo ele, qualquer conversa sobre disciplina deveria ocorrer a portas fechadas.

“Não acho que você possa fazer isso”, disse Redknapp no The Overlap. “Isso tem que ficar para o vestiário, é preciso esperar. Ele foi muito agressivo com o garoto. Era só não dizer nada. De qualquer forma, eles já deveriam ter decidido o jogo antes dos 85 minutos.”

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Redknapp defende o jovem atacante do Arsenal

Ao mesmo tempo que criticou Arteta, Redknapp demonstrou compreensão pela perda repentina de controle de Dowman. Para ele, Neal teve certa sorte de não ser punido pela entrada que provocou a reação.

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“Foi uma entrada perigosa”, acrescentou Redknapp. “Na nossa época, você simplesmente diria: ‘Que entrada’, e estaria comemorando. Toda vez que você engancha um jogador, corre o risco de machucar o joelho dele, e acho que Dowman simplesmente reagiu.”

Arsenal volta as atenções para confronto com o Liverpool

O Arsenal apresentou um recurso oficial contra a expulsão de Dowman. Se o cartão vermelho for mantido, o adolescente cumprirá suspensão de três partidas e ficará fora dos jogos da Premier League contra Liverpool, Hull City e Newcastle.

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O clube precisa deixar para trás rapidamente uma das maiores zebras da história da Copa da Liga Inglesa. A equipe de Arteta vai a Anfield no domingo para um grande confronto com o Liverpool pela Premier League. O Arsenal ocupa atualmente a segunda posição na tabela após oito jogos e está atrás do líder Manchester City apenas pelo saldo de gols.