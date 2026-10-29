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Jamie Redknapp criticou duramente Mikel Arteta por sua reação agressiva à beira do campo com Max Dowman após a expulsão do adolescente contra o Fleetwood Town. Ele afirmou que o técnico do Arsenal deveria ter esperado até chegar ao vestiário para confrontar o jovem atacante.

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Arsenal sofre eliminação surpreendente na Carabao Cup

O Arsenal sofreu uma eliminação surpreendente na Carabao Cup na terça-feira, ao perder nos pênaltis para o Fleetwood Town, da League Two, após um empate por 1 a 1. O principal assunto da partida, porém, foi o cartão vermelho recebido por Dowman, de 16 anos, nos minutos finais.

O atacante do Arsenal foi expulso por conduta violenta aos 86 minutos, após desferir um chute em Harrison Neal. Dowman reagiu no calor do momento depois de receber uma entrada dura por trás do meio-campista do Fleetwood. Quando Dowman deixou o campo, Arteta foi visto falando de forma ríspida com o adolescente na entrada de sua área técnica. A interação à beira do campo recebeu duras críticas do ex-meio-campista do Liverpool Redknapp.

Redknapp critica reação agressiva à beira do campo

Redknapp considera que a reação de Arteta foi totalmente exagerada diante de um jogador tão jovem. Para ele, qualquer conversa sobre disciplina deve ocorrer a portas fechadas.

“Acho que não se pode fazer isso”, disse Redknapp no The Overlap. “Isso tem que ficar para o vestiário, é preciso esperar. Ele falou com o garoto de maneira muito agressiva. Era melhor não dizer nada. De qualquer forma, eles já deveriam ter decidido o jogo antes dos 85 minutos.”

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Redknapp defende o jovem atacante do Arsenal

Apesar das críticas a Arteta, Redknapp mostrou compreensão pela perda repentina de controle de Dowman. Para ele, Neal teve certa sorte ao não ser punido pela entrada que provocou a reação.

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“Foi uma entrada perigosa”, acrescentou Redknapp. “Na nossa época, você diria: ‘Que entrada!’, e comemoraria o lance. Toda vez que você prende a perna de um jogador, corre o risco de machucar o joelho dele. Acho que Dowman simplesmente reagiu.”

Arsenal se prepara para confronto com o Liverpool

O Arsenal apresentou um recurso oficial contra a expulsão de Dowman. Se o cartão vermelho for mantido, o adolescente cumprirá uma suspensão de três jogos e ficará fora das partidas da Premier League contra Liverpool, Hull City e Newcastle.

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O clube precisa deixar para trás rapidamente uma das maiores zebras da história da Carabao Cup. A equipe de Arteta vai a Anfield no domingo para um confronto importante da Premier League com o Liverpool. Atualmente, o Arsenal ocupa a segunda posição na tabela após oito jogos e está atrás do líder Manchester City apenas no saldo de gols.