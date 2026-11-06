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Jamie Carragher se recusou a voltar atrás em sua avaliação controversa sobre a hierarquia do futebol inglês, apesar da reação acalorada da torcida do Aston Villa. O ex-zagueiro do Liverpool já havia provocado indignação ao sugerir que o Manchester United deveria tentar contratar Unai Emery, comentário que quase o levou a uma disputa judicial.

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Comentarista da Sky Sports evita ação judicial

O ex-jogador do Liverpool causou polêmica ao apontar Emery como candidato à vaga de treinador em Old Trafford. A sugestão provocou uma forte reação da torcida do Aston Villa, que levou Carragher a mandar os torcedores “calarem a p*** da boca” nas redes sociais.

O clube de Birmingham considerou seriamente entrar com uma ação judicial por causa da declaração contundente. No entanto, acabou desistindo desses planos após receber um pedido formal de desculpas do ex-zagueiro do Liverpool.

Carragher explica a diferença de grandeza

Em sua coluna no Telegraph, Carragher procurou esclarecer sua posição, mas manteve o argumento de que ainda existe uma hierarquia clara no futebol. Ele ressaltou que nunca teve a intenção de desrespeitar o atual clube de Emery.

“O que não deixa dúvidas é que, por qualquer critério usado para definir o tamanho de um clube, o United supera o Villa: títulos conquistados, tamanho da torcida, poder financeiro, história e projeção global”, escreveu Carragher. “Nessa comparação direta, não há nem disputa. Não me pareceu controverso sugerir que, quando um clube do tamanho do United quer treinadores ou jogadores do Aston Villa, tradicionalmente consegue contratá-los.”

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Expectativas diferentes em Old Trafford e Villa Park

Emery transformou o Villa, conduzindo o clube ao título da Liga Europa e garantindo a classificação para a Champions League duas vezes em três temporadas. Apesar desse sucesso extraordinário, Carragher acredita que a pressão sobre um treinador em Manchester continua sendo completamente diferente.

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“É claro que o United não está no nível de Real Madrid, Bayern de Munique e PSG neste momento”, acrescentou. “Mas, quando um treinador chega a Old Trafford, espera-se que, ao longo de seu contrato, monte uma equipe capaz de enfrentar esses gigantes europeus de igual para igual. Qualquer coisa abaixo disso é um fracasso. O Villa não é avaliado por esse padrão.

“Emery é o melhor treinador do Villa desde Ron Saunders, campeão em 1981, mas pode levar sua equipe a Barcelona, perder por 3 a 0 de forma contundente, e isso será tratado como um revés compreensível diante da elite europeia. Treinadores do United não podem sofrer uma derrota desse tipo sem enfrentar um escrutínio maior.”

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Emery visita um Manchester United em dificuldades

Emery levará o Villa a Old Trafford neste fim de semana. O adversário será um Manchester United atualmente comandado por Michael Carrick, que está logo acima da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols.

Enquanto o Villa tentará se recuperar da pesada derrota sofrida no meio da semana na Catalunha, o peso das expectativas continua recaindo sobre os donos da casa.