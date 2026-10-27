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Jamie Carragher fez uma avaliação direta da histórica conquista da Bola de Ouro por Harry Kane, sugerindo que o atacante não teria vencido o prêmio se tivesse permanecido no Tottenham. O ex-zagueiro do Liverpool acredita que a transferência do capitão da Inglaterra para a Alemanha foi decisiva para seu reconhecimento individual no cenário mundial.

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Uma vitória histórica para a Inglaterra

Kane foi oficialmente coroado o melhor jogador do planeta ao conquistar a Bola de Ouro de 2026, à frente dos astros Kylian Mbappe e Lamine Yamal. O triunfo do atacante de 33 anos veio após uma campanha extraordinária, na qual marcou 73 gols por clube e seleção e consolidou seu status de ícone do futebol atual.

Com o prêmio, ele se tornou o primeiro inglês a vencê-lo desde Michael Owen, em 2001, encerrando um jejum de 25 anos para a Inglaterra. O artilheiro do Bayern de Munique também conquistou a Chuteira de Ouro da Europa na temporada passada e levou a Inglaterra ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Ex-zagueiro do Liverpool, Carragher não demorou a elogiar o atacante pela conquista. “Estou absolutamente encantado. Que carreira ele teve, que jogador ele é. E, como país, não temos vencedores suficientes da Bola de Ouro”, disse o comentarista à Sky Sports. Carragher destacou a longa espera por um vencedor inglês e mencionou seu ex-companheiro de equipe Owen. Ele também previu que Jude Bellingham, do Real Madrid, pode ser o próximo a seguir os passos de Kane e se tornar um dos “maiores jogadores de sua geração”.

O fator Bayern de Munique

Enquanto o mundo do futebol celebra a conquista individual de Kane, as atenções naturalmente se voltaram para sua saída do norte de Londres, em 2023. Desde que trocou a Premier League pela Bundesliga, o atacante vive uma fase sem precedentes: marcou impressionantes 156 gols em apenas 159 partidas pelo gigante bávaro.

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Essa produção, somada à presença constante do Bayern nas fases decisivas das competições europeias, deu a Kane a plataforma de que precisava para finalmente convencer os votantes da Bola de Ouro. Muitos haviam questionado sua decisão de deixar para trás a busca pelo recorde de gols de Alan Shearer na Premier League, mas as dúvidas agora foram dissipadas por sua condição de melhor jogador do mundo.

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“Achei que ele talvez estivesse obcecado pelo recorde de gols da Premier League, mas ele é obcecado por recordes de gols, não apenas por aquele”, explicou Carragher. O comentarista argumentou que atuar por uma potência europeia deu ao atacante a visibilidade necessária para conquistar grandes prêmios individuais. Segundo Carragher, a transferência era simplesmente um passo que Kane precisava dar para ser levado a sério nesse patamar e vencer a Bola de Ouro.





Sem chances no Tottenham

A parte mais dura da análise de Carragher teve como alvo o ex-clube de Kane, o Tottenham Hotspur. Apesar de ser o maior artilheiro da história do clube e uma lenda da Premier League, Kane nunca conquistou um título importante durante sua longa passagem por N17. Carragher foi categórico: mesmo com os mesmos números individuais, a falta de títulos coletivos e de tradição na Champions League no Tottenham teria impedido Kane de vencer a Bola de Ouro.

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“Mas isso também lhe dá uma grande chance de vencer a Champions League e de estar entre os candidatos à Bola de Ouro”, acrescentou Carragher, antes de dar seu veredito final sobre a ligação com o Tottenham. “Não havia nenhuma chance de Harry Kane vencer a Bola de Ouro se estivesse jogando pelo Tottenham.”