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Jamie Carragher admitiu que ficou com pena de Matthijs de Ligt durante a humilhante derrota do Manchester United por 4 a 0 para o Liverpool no domingo. O ex-zagueiro do Liverpool questionou a decisão "bizarra" de Mauricio Pochettino de escalar o holandês em um jogo tão intenso em sua primeira partida como titular na temporada.

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United desmorona com dez jogadores na estreia de Pochettino

Pochettino teve uma estreia de pesadelo no comando do United, enquanto o Liverpool dominou a partida em Anfield. O jogo mudou de rumo nos primeiros 13 minutos. Antes dos dez, Leny Yoro recebeu cartão vermelho direto por interromper a corrida de Alexander Isak, que avançava livre em direção ao gol.

Dominik Szoboszlai puniu os visitantes na cobrança da falta resultante, antes de Florian Wirtz ampliar a vantagem após cruzamento de Rio Ngumoha. Depois de dar a assistência para o segundo gol, Ngumoha, inglês de 18 anos, marcou após o intervalo , antes de Victor Munoz fazer o quarto gol nos minutos finais.

Carragher questiona escalação de De Ligt

Em entrevista à Sky Sports, Carragher questionou a decisão de Pochettino de dar a De Ligt sua primeira chance como titular na temporada. "Achei uma decisão muito estranha", disse Carragher. "Foi uma decisão bizarra. Não pela qualidade dele, porque acho que é um zagueiro melhor que Harry Maguire quando você olha para o que conquistou na carreira e para os clubes pelos quais jogou.

"Mas ele não vinha jogando, então escalá-lo fora de casa, em Anfield, pareceu muito errado. Ele estava completamente perdido. Chegou a um ponto em que eu realmente estava com pena dele e implorava ao técnico que o tirasse de campo para poupá-lo daquela situação.

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"Ele jogou por clubes de ponta, como Bayern de Munique, Ajax e Juventus, alguns dos maiores do mundo. Então, vê-lo jogar daquele jeito… Fiquei com pena dele."

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Pressão contra o rebaixamento aumenta sobre o United em crise

A derrota em Anfield agrava a péssima campanha do United na Premier League. O time está em 19º lugar, com apenas oito pontos em 11 partidas. Questionado sobre a posição delicada na tabela, o capitão Bruno Fernandes admitiu que cabe ao elenco iniciar a reação. "É muito doloroso e machuca muito. É um momento difícil para nós, mas somos os únicos que podem sair dessa situação", disse.

Apesar dos quatro gols sofridos após a expulsão de Yoro, o meio-campista elogiou a atitude dos companheiros sob pressão. "Você quer conseguir resultados, mas hoje não foi possível para nós. Há muitas coisas que podemos analisar, e vi muita personalidade na equipe", continuou Fernandes. "O resultado não vai mostrar isso, mas tenho muito orgulho de todos no vestiário."

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Pochettino precisa iniciar uma reação imediatamente

Pochettino não tem margem para erros na tentativa de tirar o United da zona de rebaixamento após uma estreia difícil. Com apenas oito pontos em 11 jogos no campeonato, cada uma das próximas partidas terá enorme importância na busca por sair da 19ª posição.

Recuperar a confiança será fundamental após uma derrota tão pesada, especialmente para uma defesa afetada pela expulsão de Yoro e pelo retorno de De Ligt sem ritmo de jogo. Pochettino precisa transformar rapidamente a personalidade no vestiário destacada por Fernandes nos pontos de que o time tanto precisa.