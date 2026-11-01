Jamie Carragher alerta que Ryan Gravenberch pode nunca se recuperar após Andoni Iraola escalar o adolescente Trey Nyoni contra o Arsenal

Nyoni será titular pela primeira vez na Premier League contra o Arsenal
Iraola tomou uma decisão ousada ao escalar Nyoni como titular pela primeira vez na Premier League no grande confronto de domingo, deixando Gravenberch no banco de reservas. O adolescente já disputou 20 partidas pelo Liverpool, 14 delas nesta temporada, e também foi titular na Champions League.
Gravenberch havia voltado na vitória sobre o Brighton após cumprir suspensão de um jogo pelo cartão vermelho recebido contra o Manchester City. Na quarta-feira, foi titular ao lado de Nyoni na vitória sobre o Chelsea nos pênaltis, após empate por 1 a 1, pela Copa da Liga Inglesa. Alexis Mac Allister forma dupla com o jovem atrás de Florian Wirtz, enquanto Dominik Szoboszlai está no banco após uma lesão.
Carragher: é sempre difícil para o jogador mais experiente se recuperar
Em entrevista à Sky Sports, Carragher disse: "Uma coisa que chama a atenção no treinador até agora é que ele não tem medo de tomar grandes decisões. Ele tirou Gravenberch do time bem cedo, depois do primeiro jogo da temporada, fora de casa contra o Newcastle. Também deixou [Milos] Kerkez de fora, um jogador que já conhecia. Mudou os pontas, colocando-os e tirando-os do time em momentos diferentes.
"O que eu diria é que acho que todos nos lembramos de quando éramos jovens jogadores; da primeira vez que, ainda jovens, fomos escolhidos à frente de alguém que [achávamos] ser um jogador consolidado. Acho que é sempre difícil para o jogador mais experiente se recuperar disso. Não que ele não possa voltar, mas Iraola está dizendo que confia mais em um garoto de 19 anos que só melhora e cuja carreira está em ascensão. Acho que será um golpe muito duro para Gravenberch." Ao recordar sua própria chegada ao time, acrescentou: "Sempre me lembro de que era Michael Thomas, no meio-campo, e o treinador Roy Evans me colocou no time."
Iraola confia "100%" em Nyoni, e Sturridge apoia a decisão
Ao explicar sua escalação à Sky Sports, Iraola disse: "Não se trata de mim, mas de Trey. Ele mostrou que tem nível para isso. Tem sido muito bom para nós com a bola e sem ela. Entende o jogo. É claro que é um grande desafio para ele, mas confiamos nele 100%. Ele cobre muito espaço e é agressivo sem a bola, tem calma quando está com ela e se comunica bem com os companheiros de equipe."
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O ex-atacante do Liverpool Daniel Sturridge concordou com a decisão. Ele disse: "Gostei. Gostei, cara. Acho que Trey tem jogado muito bem até agora nesta temporada. Parece muito à vontade com a bola. Não tem receio de recuar para atuar entre os zagueiros. Encontra passes entre as linhas. Também intercepta passes com bastante frequência. Gravenberch não está em sua melhor fase. Sabemos que é um grande jogador, que ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da temporada há apenas duas temporadas; campeão da Premier League, como sabemos. Acho que o treinador provavelmente tomou a decisão certa. Gravenberch não vive seu melhor momento, mas acredito que pode voltar à sua melhor forma, não tenham dúvida disso."
Gravenberch terá de lutar para recuperar a vaga
Gravenberch, contratado do Bayern de Munique por € 40 milhões em 2023, disputou 149 partidas pelo Liverpool, com 10 gols e 13 assistências. Nesta temporada, jogou 12 partidas e 663 minutos, com uma assistência.
Seu contrato vai até 2032, mas a rapidez com que recuperará a vaga pode depender de como Nyoni se sair contra o Arsenal.