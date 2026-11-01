Jamie Carragher alerta que Ryan Gravenberch pode nunca se recuperar após Andoni Iraola escalar o adolescente Trey Nyoni contra o Arsenal

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Jamie Carragher teme que Ryan Gravenberch nunca se recupere de ter sido preterido em favor de Trey Nyoni, de 19 anos, que fará sua primeira partida como titular na Premier League contra o Arsenal, em Anfield, no domingo. Andoni Iraola deixou o jogador da seleção da Holanda no banco de reservas para o confronto decisivo, decisão que Carragher acredita ser “um golpe duríssimo” para o experiente meio-campista.

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Nyoni será titular pela primeira vez na Premier League contra o Arsenal

Iraola tomou uma decisão ousada ao escalar Nyoni como titular pela primeira vez na Premier League no grande confronto de domingo, deixando Gravenberch no banco de reservas. O adolescente já disputou 20 partidas pelo Liverpool, 14 delas nesta temporada, e também foi titular na Champions League.

Gravenberch havia voltado na vitória sobre o Brighton após cumprir suspensão de um jogo pelo cartão vermelho recebido contra o Manchester City. Na quarta-feira, foi titular ao lado de Nyoni na vitória sobre o Chelsea nos pênaltis, após empate por 1 a 1, pela Copa da Liga Inglesa. Alexis Mac Allister forma dupla com o jovem atrás de Florian Wirtz, enquanto Dominik Szoboszlai está no banco após uma lesão.

Carragher: é sempre difícil para o jogador mais experiente se recuperar

Em entrevista à Sky Sports, Carragher disse: "Uma coisa que chama a atenção no treinador até agora é que ele não tem medo de tomar grandes decisões. Ele tirou Gravenberch do time bem cedo, depois do primeiro jogo da temporada, fora de casa contra o Newcastle. Também deixou [Milos] Kerkez de fora, um jogador que já conhecia. Mudou os pontas, colocando-os e tirando-os do time em momentos diferentes.

"O que eu diria é que acho que todos nos lembramos de quando éramos jovens jogadores; da primeira vez que, ainda jovens, fomos escolhidos à frente de alguém que [achávamos] ser um jogador consolidado. Acho que é sempre difícil para o jogador mais experiente se recuperar disso. Não que ele não possa voltar, mas Iraola está dizendo que confia mais em um garoto de 19 anos que só melhora e cuja carreira está em ascensão. Acho que será um golpe muito duro para Gravenberch." Ao recordar sua própria chegada ao time, acrescentou: "Sempre me lembro de que era Michael Thomas, no meio-campo, e o treinador Roy Evans me colocou no time."

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Iraola confia "100%" em Nyoni, e Sturridge apoia a decisão

Ao explicar sua escalação à Sky Sports, Iraola disse: "Não se trata de mim, mas de Trey. Ele mostrou que tem nível para isso. Tem sido muito bom para nós com a bola e sem ela. Entende o jogo. É claro que é um grande desafio para ele, mas confiamos nele 100%. Ele cobre muito espaço e é agressivo sem a bola, tem calma quando está com ela e se comunica bem com os companheiros de equipe."

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O ex-atacante do Liverpool Daniel Sturridge concordou com a decisão. Ele disse: "Gostei. Gostei, cara. Acho que Trey tem jogado muito bem até agora nesta temporada. Parece muito à vontade com a bola. Não tem receio de recuar para atuar entre os zagueiros. Encontra passes entre as linhas. Também intercepta passes com bastante frequência. Gravenberch não está em sua melhor fase. Sabemos que é um grande jogador, que ganhou o prêmio de melhor jogador jovem da temporada há apenas duas temporadas; campeão da Premier League, como sabemos. Acho que o treinador provavelmente tomou a decisão certa. Gravenberch não vive seu melhor momento, mas acredito que pode voltar à sua melhor forma, não tenham dúvida disso."

Gravenberch terá de lutar para recuperar a vaga

Gravenberch, contratado do Bayern de Munique por € 40 milhões em 2023, disputou 149 partidas pelo Liverpool, com 10 gols e 13 assistências. Nesta temporada, jogou 12 partidas e 663 minutos, com uma assistência.

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Seu contrato vai até 2032, mas a rapidez com que recuperará a vaga pode depender de como Nyoni se sair contra o Arsenal.