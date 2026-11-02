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Jamie Carragher elogiou muito Declan Rice após a vitória suada do Arsenal por 1 a 0 sobre o Liverpool em Anfield. O ex-zagueiro afirmou com convicção que o jogador da seleção inglesa é, de longe, o melhor meio-campista da Premier League, depois de mais uma atuação dominante no meio de campo.

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Arsenal conquista vitória de peso em Anfield

O Arsenal abriu três pontos de vantagem na liderança da Premier League após uma vitória suada por 1 a 0 sobre o Liverpool em Anfield. Com o resultado, chegou a 24 pontos em nove jogos e se manteve à frente do Manchester City, rival na disputa pelo título.

Kai Havertz marcou o único gol da partida e silenciou a torcida da casa. O atacante alemão completou na segunda trave após um passe brilhante de Declan Rice que cruzou a frente do gol.

Carragher faz afirmação categórica sobre Rice

Rice foi eleito o melhor em campo por sua atuação excepcional, que rendeu grandes elogios de Carragher. O ex-zagueiro do Liverpool afirmou que o jogador da Inglaterra atua atualmente em um nível completamente diferente do de seus colegas de posição.

“Ele é, de longe, o melhor meio-campista da Premier League. Isso nem está em discussão”, disse Carragher à Sky Sports. “Declan Rice é o melhor meio-campista deste país. É um meio-campista de nível mundial. Não há a menor dúvida disso. É um dos melhores meio-campistas que o Arsenal já teve.”

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Aula defensiva sem jogador fundamental

Além do brilho de Rice, Carragher ficou muito impressionado com a solidez defensiva do Arsenal. O time visitante anulou completamente o caro setor ofensivo do Liverpool e, de forma ainda mais notável, conseguiu isso sem o zagueiro William Saliba, peça fundamental da equipe.

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“O Liverpool jogou muito bem”, observou Carragher. “Não fez o suficiente, mas enfrentava, defensivamente, o melhor time deste país, possivelmente da Europa, e isso sem William Saliba, o melhor zagueiro do mundo.

“Quando pensamos nos títulos conquistados pelo Arsenal, especialmente em 89 e 91, com Tony Adams e aquela famosa linha de quatro defensores, acho que estamos perto de comparar a atual linha de quatro com aquela e colocá-la nessa discussão.

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“Vir a Anfield, sofrer tanta pressão e não permitir nenhuma finalização do adversário no alvo, nem uma grande chance ao Liverpool, considerando o dinheiro que o clube gastou no ataque, é absolutamente extraordinário.”

Arsenal volta as atenções para a Europa

O Arsenal agora buscará aproveitar o embalo dessa vitória crucial fora de casa ao voltar suas atenções para a competição europeia. A equipe enfrenta o Slavia Prague pela Champions League na noite de quarta-feira.

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Após o compromisso europeu no meio da semana, o Arsenal voltará rapidamente à Premier League. A equipe receberá o Hull no fim de semana em busca de manter a vantagem na liderança da tabela.