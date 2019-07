James volta a treinar no Real e revê Zidane, mas o plano de ambos é outro

Meio-campista colombiano vive a expectativa de ir jogar no Napoli, mas a negociação é difícil com o Real

James Rodríguez se reapresentou nessa segunda-feira (29) ao e já voltou a treinar. Junto com ele, Casemiro e Éder Militão, que também jogaram a voltaram aos treinamentos com seus companheiros. Diferente dos dois brasileiros, o colombiano vive a expectativa de deixar em definitivo o Real Madrid, mas a negociação com o , principal interessado no meia é bastante complicada.

James está claramente fora dos planos de Zinedine Zidane para as próximas temporadas. Desde que o francês chegou ao comando da equipe, em 2016, James perdeu o protagonismo que tinha na época de Carlo Ancelotti.

Agora com a lesão de Asensio, o meio-campista poderia até ser uma opção para o setor.

E é especialmente com Ancelotti que James quer se reunir. O atual treinador do Napoli já deixou claro para o dono do clube, Aurelio de Laurentiis que quer contar com o camisa 10 da e o mandatário já começou os movimentos, mas o Real Madrid tem dificultado a negociação.

James voltou a treinar normalmente com o resto do elenco mas dificilmente vai ficar para a próxima temproada.