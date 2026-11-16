James Trafford ou Jordan Pickford? Thomas Tuchel fala sobre a situação da camisa 1 da Inglaterra após heroísmo no fim garantir vitória sobre a Espanha na Liga das Nações

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James Trafford criou uma grande dor de cabeça para Thomas Tuchel na hora de escalar o time após uma atuação de destaque na emocionante vitória da Inglaterra sobre a Espanha. O jovem goleiro teve papel fundamental no triunfo por 3 a 2, o que levou o técnico da seleção inglesa a comentar a crescente disputa pela camisa 1.

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Trafford segura as pontas e Inglaterra, com dez jogadores, sobrevive a susto da Espanha no fim

Jogando a partida inteira em Madri, Trafford ajudou a Inglaterra a conquistar uma vitória dramática por 3 a 2 sobre a atual campeã mundial pela Liga das Nações . Gols de Harry Kane, Ezri Konsa e Ben White colocaram os visitantes em uma confortável vantagem de 3 a 0 antes dos 57 minutos.

O jogo mudou drasticamente quando Elliot Anderson recebeu cartão vermelho direto e Mikel Oyarzabal converteu o pênalti resultante do lance. Nico Williams voltou a marcar aos 75 minutos e deu início a um final frenético, mas Trafford impediu o empate dos donos da casa com uma espetacular defesa dupla nos instantes finais.

Tuchel elogia o heroísmo de Trafford no fim

Após o apito final, Tuchel garantiu que a Inglaterra não tem um titular absoluto no gol e desafiou seu elenco a brigar por cada vaga. Em entrevista coletiva depois da partida, o técnico da seleção inglesa elogiou a forma como Trafford lidou com a enorme pressão em Madri.

“Muito bom. Esse é o trabalho dele, diminuir a diferença. Queremos competição em todas as posições. Precisamos ver o Trafford em momentos de muita pressão”, disse Tuchel. “A defesa óbvia, pela qual ele merece todo o crédito, é a defesa dupla bem no finalzinho. Absolutamente brilhante.”

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Longo reinado de Pickford ameaçado com Trafford impressionando com a bola nos pés

Goleiro do Everton, Pickford é o titular indiscutível da Inglaterra desde 2018 e soma 94 jogos pela seleção. No entanto, aos 24 anos, oito a menos que Pickford, Trafford desponta rapidamente como um sério sucessor, ainda que não tenha desbancado completamente o veterano por enquanto.

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Além das defesas, Tuchel destacou a tranquilidade de Trafford com a bola nos pés na saída de jogo desde trás.

“Também havia muito a fazer na construção das jogadas lá atrás, e ele fez isso muito, muito bem, junto com todos ao seu redor”, acrescentou o alemão. “Nunca perder a concentração, nunca perder o foco, nunca perder a visão de onde encontrar os homens livres para superar a pressão e levar o jogo para o campo do adversário. Junto com todos os outros, ele fez parte de uma atuação fantástica da equipe.”

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Inglaterra aguarda sorteio das quartas de final da Liga das Nações após terminar na liderança do grupo

A vitória em Madri garantiu o primeiro lugar do grupo à Inglaterra, que assegurou vaga nas quartas de final da Liga das Nações, em março do próximo ano, contra um segundo colocado de outro grupo.

As atenções agora se voltam para o sorteio de sexta-feira, e os jogos finais dos Grupos A2 e A4, na segunda e na terça-feira, vão definir os demais possíveis adversários da Inglaterra. A Bélgica já garantiu o segundo lugar do Grupo A1 , o que a torna uma possível rival da equipe de Tuchel.