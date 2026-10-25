Compartilhar Siga GOAL no Google

James Trafford teve uma atuação fenomenal e reforçou sua candidatura para tirar definitivamente de Jordan Pickford o posto de goleiro titular da Inglaterra, após o Leeds United conquistar um empate suado por 0 a 0 contra o Sunderland. Apesar dos ventos intensos no Stadium of Light no domingo, Trafford fez quatro defesas decisivas, não sofreu gols e mostrou que tem condições de defender a seleção.

Publicidade

Defesas heroicas em meio aos ventos turbulentos de Wearside

Os ventos turbulentos atrapalharam bastante o jogo no Stadium of Light, dificultando que Leeds e Sunderland mantivessem uma pressão constante. Ainda assim, Trafford protagonizou os melhores lances da partida e intensificou o debate sobre quem deve ser o goleiro titular da Inglaterra.

Trafford impediu duas vezes que Brian Brobbey, atacante do Sunderland que estava de volta, marcasse no primeiro tempo. Primeiro, espalmou no limite do alcance uma finalização difícil, que quicou após sair da entrada da área. Depois, saiu no momento certo e mergulhou com coragem para interceptar a bola em uma chance clara, cara a cara com o atacante, fora da pequena área.

Melhor desempenho no campeonato aumenta a pressão sobre Pickford

Trafford seguiu atento após o intervalo e fez mais duas defesas decisivas para impedir gols de Nilson Angulo. Sua presença imponente no gol mostra por que o Leeds investiu 40 milhões de libras para contratá-lo do Manchester City no verão.

Em oito jogos da Premier League nesta temporada, Trafford não sofreu gols em três partidas e foi vazado apenas seis vezes. Pickford também terminou três jogos sem sofrer gols, mas foi vazado nove vezes pelo Everton no mesmo período, acirrando a disputa pela camisa da seleção.

Publicidade Publicidade

Rivalidade saudável sob os olhares da seleção

Trafford fez seu terceiro e quarto jogos pela seleção principal sob o comando de Thomas Tuchel nas partidas da Liga das Nações em outubro. Foi titular na derrota por 3 a 2 para a Espanha e na vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia, antes de Pickford voltar e não sofrer gols nas vitórias por 7 a 0 e 3 a 0 contra Croácia e Tchéquia. Apesar da intensa atenção da imprensa à hierarquia dos goleiros, Trafford mantém uma boa relação com o rival.

Tópicos relacionados

Em entrevista ao The Guardian em setembro, Trafford disse: “Eu e o Picks somos dois rapazes do norte e nos damos muito bem. A realidade no futebol é que todo mundo disputa uma vaga entre os titulares. Jogar pela Inglaterra e ser titular é o sonho de todo goleiro e de todo jogador de futebol. Todos acreditam que podem ser titulares. Só estão tentando provar isso todos os dias.”

O que vem pela frente na disputa pelo gol da Inglaterra?

O Leeds empatou cinco de seus oito primeiros jogos, enquanto Trafford segue aumentando a pressão sobre Pickford.

Publicidade

A disputa pela camisa número um será retomada na próxima pausa para as seleções, em novembro, quando a Inglaterra enfrentará Croácia e Espanha em seus últimos jogos pelo Grupo 3 da Liga das Nações.



