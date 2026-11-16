James Trafford, do Leeds United, exalta qualidade da Inglaterra após vitória impressionante sobre a Espanha na Liga das Nações

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James Trafford elogiou a resiliência e o nível técnico da seleção inglesa após a vitória histórica sobre a Espanha, em Madri, pela Liga das Nações da UEFA. O goleiro do Leeds United foi o herói da partida ao fazer duas defesas sensacionais no fim e garantir que a equipe de Thomas Tuchel terminasse na liderança do grupo.

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Trafford relembra atuação decisiva em Madri

A Inglaterra teve uma de suas atuações mais importantes sob o comando de Tuchel e abriu uma vantagem de três gols sobre a atual campeã mundial. No entanto, a história do jogo mudou drasticamente quando um pênalti recolocou a Espanha na disputa e Elliot Anderson recebeu o cartão vermelho. Apesar da pressão no fim, a Inglaterra resistiu e encerrou a impressionante invencibilidade de 44 jogos da Espanha , feito que Trafford atribuiu ao espírito coletivo do elenco. Embora o jogo ofensivo da Inglaterra no primeiro tempo tenha recebido elogios, o goleiro acredita que foi a resistência defensiva nos minutos finais que evidenciou a evolução da equipe.

«Foi uma noite incrível», afirmou Trafford após receber o prêmio de melhor jogador da partida por sua atuação, segundo o site oficial do Leeds. «Um jogo incrível para todos nós. Antes do cartão vermelho, fomos brilhantes, fomos incríveis. E, quando veio a expulsão, mostramos o tipo de grupo que somos, como permanecemos unidos. Isso mostra o nível e a qualidade do grupo. Foi minha quinta partida pela seleção, e jogar com essa equipe é incrível. Fomos fantásticos. Acho que todos viram como jogamos bem, como fomos rápidos e confiantes com a bola.»

Duas defesas espetaculares garantem a vitória

O momento decisivo da noite veio nos acréscimos, quando a Espanha parecia prestes a empatar. Trafford primeiro espalmou um chute forte de Fermín Lopez à queima-roupa e, em seguida, mostrou reflexos impressionantes para desviar para fora uma finalização de Aymeric Laporte. A sequência deixou o público em Madri atônito e confirmou que a Inglaterra é uma força a ser levada em conta sob o comando de Tuchel.

As seis defesas que fez ao longo da partida foram fundamentais para um resultado que ficará por muito tempo na memória dos torcedores ingleses que viajaram para ver sua equipe superar a campeã mundial na casa dela. «Para ser sincero, não consigo lembrar muito bem. Aconteceu tão rápido, e é para isso que treinamos todos os dias, todas as semanas: para tomar decisões rápidas em frações de segundo. Estou feliz por ajudar a equipe», disse Trafford.

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Trafford elogia versatilidade tática da Inglaterra

Além de falar sobre o próprio reconhecimento individual, Trafford destacou a forma como a equipe se adaptou à adversidade de jogar com dez atletas. A expulsão de Anderson poderia ter provocado uma queda total de rendimento, mas a capacidade da Inglaterra de passar de um ataque fluido para um bloco defensivo compacto foi decisiva para o sucesso. O jogador do Leeds United acredita que essa versatilidade demonstra o trabalho de preparação comandado pela comissão técnica.

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«Se o cartão vermelho não acontece, não sei qual teria sido o placar final. Isso mostra que temos essas duas facetas no nosso jogo, e o mérito é da comissão técnica e de todos», acrescentou o goleiro.

Liderança do grupo na Liga das Nações garantida

A vitória não representou apenas o prestígio de derrotar a Espanha, mas também a recompensa concreta de garantir a liderança do grupo na Liga das Nações da UEFA. Para um elenco que busca ganhar embalo rumo ao sucesso em grandes torneios, terminar à frente de uma adversária de alto nível como a Espanha é uma importante demonstração de suas ambições. Trafford ressaltou que os jogadores entraram em campo com um objetivo específico e nunca perderam a confiança em si mesmos.

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«Para ser sincero, estou feliz por conseguir a vitória. Nosso objetivo era terminar em primeiro no grupo, e sabíamos como o jogo seria difícil. Sabíamos o que exigíamos de nós mesmos ao entrar em campo e a confiança que tínhamos. Estou feliz por fazer minha parte, conquistar a vitória e, no fim, terminar na liderança do grupo. Sempre acreditamos no nosso nível e na nossa qualidade, e estamos muito felizes por mostrar isso», concluiu.