James Rodríguez no Qatar: artilheiro da Copa de 2014 vive um de seus piores momentos

O colombiano não conseguiu corresponder às expectativas no Everton e agora, com apenas 30 anos, se transferiu para o futebol do Qatar

Pouco mais de um ano depois de chegar ao Everton em busca de um novo começo, James Rodríguez está de mudança, dessa vez para o Qatar. Vários clubes se interessaram pelo meio-campista colombiano no verão, quando ficou claro que seu futuro estava longe do Goodison Park.

Seu ex-clube, o Porto, onde se destacou pela primeira vez na Europa como um dos mais brilhantes jovens talentos, foi mencionado, assim como o Milan e até mesmo um retorno ao Real Madrid, sob o comando de Carlo Ancelotti, antigo treinador do Everton.

Nenhuma dessas transferências se materializou, no entanto, James agora está se preparando para novos desafios no Qatar.

E, embora sua mudança para Al Rayyan proporcione uma saúde financeira, é um grande passo para trás para um jogador cujas habilidades poderiam leva-lo à elite do futebol europeu.

James, certamente, se destacou após seu reencontro com o atual técnico do Real Madrid, Ancelotti, no início de 2019/20. Ansioso para desempenhar um bom papel no Everton, após suas dificuldades no Santiago Bernabéu, ele formou uma relação dinâmica de ataque, com Richarlison e Dominic Calvert-Lewin.

O meio-campista retribuiu a fé de Ancelotti com uma série de boas atuações no início da temporada, aumentando as esperanças de que a Premier League iria ser seu melhor caminho.

Em vez disso, diversos acontecimentos atrapalharam o jogador: lesões e problemas de condicionamento físico; períodos longos, prejudiciais longe do gramado; baixo desempenho nas vezes que entrou em campo; ou manchetes por seu comportamento fora dos gramdos prejudicaram James Rodríguez.

A temporada acabou e Ancelotti acertou sua volta à Espanha, seu substituto, Rafa Benítez, não precisou ser um visionário do futebol para ver que James não renderia sob seu comando.

“Ele não seria um jogador Rafa”, disse o ex-gerente do Everton, Sam Allardyce, à Sky Sports News depois que James não conseguiu acertar um acordo para sair do Everton durante o verão.

“Eles (os jogadores do Benítez) sabem fazer o trabalho, todos sabem jogar no sistema dele e sabem que têm de fazer isto e aquilo. Eles passam muito tempo no campo de treinamento."

“Rodríguez é um jogador instintivo, quer liberdade, não quer as algemas. Ele não é apenas um jogador Rafa, é aí que reside o conflito.”

Se alguma dúvida permaneceu sobre os planos de James de ficar em Merseyside, eles certamente desapareceram na fumaça que ele exalou no ar de Ibiza, enquanto festejava em um iate no início de setembro,

Seus companheiros de equipe, por sua vez, comemoravam um forte início da temporada na Premier League com sua ausência.

Mesmo antes disso, ele parecia felizmente inconsciente das coisas na Inglaterra. "Eu nem sei com quem Everton está jogando, você pode me dizer?" ele perguntou a um entrevistador da Twitch na preparação para o empate de 2 a 2 em agosto com o Leeds United.

O craque se comportou de maneira quase idêntica depois de ser excluído dos planos da Colômbia para a Copa América, levando a um rompimento quase irrecuperável com sua seleção - apenas algumas semanas antes de aparentemente queimar suas pontes com o Everton também.

Quer seja por péssimas atitudes, falta de sorte ou uma combinação de ambos, James falhou em sustentar suas habilidades óbvias e alcançar às alturas, que ele é capaz de fazer de forma consistente.

É difícil de aceitar para quem o viu na sua melhor fase, mesmo que a troca faça sentido financeiro para Everton e pelo menos dê ao vencedor da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2014 a oportunidade de jogar futebol competitivo, ou não, em 2021/22.

Se ele retornar dessa aventura - em teoria, pelo menos - ele não será o primeiro jogador que fez tal escolha, mas as probabilidades parecem estar contra ele.

A mudança de James para o Everton deveria rejuvenescer sua carreira estagnada e provar que as primeiras previsões de grandeza estavam certas; agora, ele parece mais distante e menos interessado em cumprir esses presságios ambiciosos.