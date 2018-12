James Rodriguez nega rumores de que teria problemas com o treinador do Bayern

Em evento na Colômbia, onde se recupera de lesão, meio-campista retrucou especulações sobre o vestiário do time alemão

O meio-campista colombiano, James Rodríguez, do Bayern de Munique afirmou que não tem nenhum problema com o treinador da equipe, o croata Niko Kovac, ao ser questionado sobre os rumores da divisão do vestiário entre os jogadores e o técnico.

"Com Kovac não aconteceu absolutamente nada, o Bayern é um clube que dentro da equipe são bons, é um grupo saudável e com ele não aconteceu absolutamente nada", disse James Rodriguez em coletiva de imprensa em Bogotá. Há meses se especula na Alemanha que o colombiano estaria descontente no Bayer, desde a chegada de Kovac, que não lhe da liberdades em campo como seu antecessor, Jupp Heynckes



(Foto: Getty Images)

Por outro lado, o jogador, que se recupera de uma lesão nos ligamentos externos do joelho esquerdo, manifestou que no momento o Bayern de Munique, clube em que está emprestado ao Real Madrid e que em junho, quando termina seu vínculo, verá o que vai fazer do futuro.

"Meu presente é no Bayern de Munique, eu tenho contrato com eles até junho, estou bem ali, estou tranquilo. Em junho veremos e só penso no Bayern, estou me recuperando bem, estou bem, com muita vontade de começar o ano", completou o artilheiro da Copa do Mundo de 2014.

Por fim, James, de 27 anos, também falou sobre o momento da seleção colombiana, que desde setembro, quando José Pekerman deixou a equipe, não tem treinador.

"O que venha tem que fazer as coisas bem, temos bons jogadores jovens, que podem fazer coisas importantes.