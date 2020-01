James Rodríguez joga cada vez menos na Europa: os números da sua queda em campo

Nem mesmo em sua temporada de estreia no Velho Continente, o colombiano foi tão subutilizado

Com 28 anos de idade, jogadores costumam viver seu ápice técnico e físico, vivendo os melhores momento da carreira. Não é o que acontece com James Rodríguez. O meiocampista nunca jogou tão pouco como vem atuando em 2019/20: são apenas 515 minutos em 11 partidas nesta temporada.

Parece claro para qualquer um que sua utilização está e será cada vez menor no Real Madrid. Para efeitos de comparação, em seu ano de estreia na Europa, quando chegou do Banfield para o , o colombiano jogou quase 2000 minutos, em 32 jogos.

Obviamente, James não chegará nem perto desta marca. Com Zidane, inclusive, o meiocampista já teve outros dois anos sendo utilizado menos do que em seu ano de estreia: em 2015/16, jogou 1859 minutos em 32 partidas, e na temporada seguinte, 1823 em 33. Confira os números do colombiano desde sua chegada à Europa:

TEMPORADA CLUBE TREINADOR (ES) JOGOS MINUTOS 2010/11 Porto André Villas-Boas 33 1938 2011/12 Porto Vítor Pereira 38 2598 2012/13 Porto Vítor Pereira 38 2781 2013/14 Claudio Ranieri 39 2988 2014/15 Carlo Ancelotti 45 3435 2015/16 Real Madrid Zinedine Zidane 32 1859 2016/17 Real Madrid Zinedine Zidane 33 1823 2017/18 de Munique Carlo Ancelotti/Jupp Heynckes 39 2645 2018/19 Bayern de Munique Niko Kovac 28 1656 2019/20 Real Madrid Zinedine Zidane 11 515

Como podemos ver, três das quatro temporadas em que James menos atuou foram com Zinedine Zidane como seu treinador. Mesmo assim, seus números já haviam caído sob o comando de Niko Kovac, no Bayern de Munique.

Praticamente não utilizado na , nos últimos jogos o colombiano só vem sido utilizado na Copa do Rey, em um time alternativo. Ou seja: é muito improvável que James consiga bater os 1656 minutos jogados na temporada passada.

Desde que chegou ao Real Madrid, em 2014, James Rodríguez vem sido presença recorrente em times de primeira prateleira da Europa. Agora, fica a pergunta: o colombiano ainda rende neste nível?

Times como o e , tradicionais (e gigantes, no caso do clube londrino), mas sem tanto poderio econômico quanto Real Madrid ou Bayern, são dados como interessados no futebol de James. Equipes onde o colombiano pode ter o mesmo protagonismo que adquiriu em sua seleção, podendo até se reunir com Carlo Ancelotti caso vá para os Toffees.

É claro que o colombiano ainda tem muita lenha pra queimar no futebol, com 28 anos. No entanto, o meia terá que se reajustar, provavelmente numa casa nova, em um futuro bem próximo. Se não nesta janela de transferências, certamente na próxima. Talento e magia para isso, James Rodríguez certamente tem.