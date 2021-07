James Rodríguez, Guerrero, Coutinho e mais: as estrelas que não estão na Copa América 2021

Considerados destaques em seus países, jogadores acabaram ficando fora do campeonato por questões físicas e técnicas

A Copa América 2021 já está em sua fase decisiva, mas olhando para as equipes que disputam a competição, é impossível não notar a ausência de algumas estrelas no mundo do futebol.

A Goal separou nomes de jogadores que não participam da competição e que poderiam, de alguma forma, mudar o rumo de suas equipes.

Philippe Coutinho



(Foto: Getty Images)

Considerado um dos homens de confiança de Tite, Philippe Coutinho se recupera de uma cirurgia no joelho esquerdo e, por isso, acabou ficando fora da lista de convocados da seleção.

Gerson



(Foto: OM/fr)

Nome pedido por torcedores e especialistas para atuar pela seleção brasileira, Gerson acabou não sendo convocado por Tite, já que seu nome foi escolhido para representar o país na seleção olímpica. Entretanto, isso também não irá acontecer, já que, o agora meia do Olympique de Marselha, não foi autorizado pelo clube francês para participar do torneio.

Paolo Guerrero



(Foto: Getty Images)

Sinônimo de gols na seleção peruana, Guerrero não foi chamado por Ricardo Gareca por motivos técnicos. A comissão técnica chegou a conclusão de que o veterano não está bem fisicamente após se recuperar de lesão no joelho e ainda precisa evoluir fisicamente para ser útil ao time.

James Rodríguez



(Foto: Getty Images)

A ausência de James Rodríguez na convocação da seleção da Colômbia foi a grande surpresa da lista divulgada por Reinaldo Ruda. Junto a Federação Colombiana, a comissão técnica alegou em um comunicado que o meia "não está no nível ideal de competição".

Falcao García



(Foto: Getty Images)

Atualmente no Galatasaray e aos 35 anos, Falcao García também ficou de fora da lista de Reinaldo Rueda para a disputa da competição continental. Assim como James, o motivo para a ausência do atacante seria questão técnica.