James Rodríguez define seu futuro em Madri: Atlético, Napoli e até Real são as opções

Colombiano voltará ao estádio Santiago Bernabéu se não tiver a transferência confirmada pela diretoria nos próximos dias

James Rodríguez já está em Madri, de acordo com a Blu Radio. O colombiano patiu de Bogotá rumo à capital espanhola no domingo (21), no período da noite, com a ideia de definir o seu destino no futebol.

O futuro do craque segue no ar. Um dia, ele está perto de mudança para , no outro, o é quem aparece como opção. Nem a volta ao Santiago Bernabéu está descartada. Inclusive, o retorno ao clube está marcado para 29 de julho.

A viagem à capital espanhola não significa que James será transferido ao Atleti como já foi dito por alguns veículos de comunicação. É uma das possibilidades do meia-atacante. Porém, não é a única, pois o Napoli segue na lista de espera e, inclusive, mantém conversas com o agente do camisa 10.

"Às vezes, as negociações não chegam a um consenso. Não creio que o James seja jogador do Atlético. Napoli e ele seguem conversando. Porém, não é a única opção que temos no mercado. Estamos também avaliando muitos outros perfis, mas às vezes, a vontade do jogador muda todas as coisas. Sou muito apegado a ele, o respeito muito e espero que venha", disse Carlo Ancelotti, técnico do Napoli.

Por ora, James Rodríguez está aproveitando os últimos dias de férias em sua casa em Madri, mesmo que em contato constante com Jorge Mendes, representante do jogador nas negociações.