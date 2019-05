James Rodríguez decide deixar o Bayern. PSG pode ser um destino, diz TV

Meia perdeu espaço em seu segundo ano nos bávaros e mudança de ares é quase certa

Apesar de ter conquistado o bicampeonato da e desfrutar de prestígio na , James Rodríguez parece ter optado em não permanecer no de Munique. Ao menos é o que garante o canal Sport Bild.

De acordo com o veículo, James não quer atuar nos bávaros na próxima temporada e teria comunicado seu desejo à diretoria. O camisa 11 se sente com papel secundário nos planos do técnico Niko Kovac, ao contrário da titularidade que teve em seu primeiro ano no clube com o italiano Carlo Ancelotti.

Confira os números de James Rodríguez na temporada atual da Bundesliga:

Por conta disso, a cláusula de compra de 42 milhões de euros (cerca de R$ 188 milhões) junto ao , que o emprestou ao Bayern, não deve ser exercida. O é especulado como principal interessado no colombiano e monitora a situação.

Em seu segundo ano na equipe, o meia atuou 27 vezes, ao contrário das 39 do ano anterior. Além de não ter tanto prestígio com o treinador croata, lesões limitaram seus minutos em campo.