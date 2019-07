"James quer o Napoli, mas o Real está pedindo muito", reclama presidente italiano

Jogador colombiano quer se reunir com seu antigo técnico Carlo Ancelotti, mas Real Madrid faz jogo duro

Não há mais nenhuma dúvida sobre o interesse do em contar com James Rodríguez e também às claras está a vontade do jogador colombiano de se juntar novamente ao seu antigo técnico Carlo Ancelotti, que hoje comanda a equipe napolitana. O presidente do time italiano, Aurelio De Laurentiis falou abertamente ao Corriere dello Sport sobre a possibilidade de contratar James, mas afirmou que a pedida do está muito alta.

"James é um jogador que, depois de Cristiano Ronaldo e Messi, é considerado um dos melhores. Ancelotti gosta muito dele e James quer se transferir para o Napoli, mas estamos esperando um pedido mais razoável do Real Madrid. Eles estão pedindo muito alto na nossa opinião", falou o folclórico dirigente.

James foi catapultado ao sucesso mundial após a de 2014, no , quando terminou a competição como artilheiro - mesmo com a caindo nas quartas de final para o Brasil - e foi uma das grandes revelações do torneio. Ele foi imediatamente vendido ao Real Madrid onde teve um bom primeiro ano, sob o comando de Carlo Ancelotti.

Após a saída do italiano, o então camisa 10 não conseguiu jogar no mesmo nível durante a passagem de Rafa Benítez e muito menos com Zinedine Zidane. Agora James vive a expectativa de se reencontrar com Ancelotti, que parece demonstrar grande confiança nele.