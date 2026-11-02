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James Milner é considerado há muito tempo um dos profissionais mais dedicados da história da Premier League e agora provou que seu fôlego lendário continua a todo vapor. O ex-jogador da seleção da Inglaterra encarou a extenuante Maratona de Nova York neste fim de semana e teve um desempenho impressionante em sua estreia na distância de 42,125 quilômetros.

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Ex-meio-campista brilha em Nova York

Depois de encerrar neste verão sua extensa carreira de duas décadas no futebol, Milner colocou à prova seu reconhecido condicionamento físico no famoso percurso de Nova York. O ex-jogador, de 40 anos, cruzou a linha de chegada com o impressionante tempo de três horas, nove minutos e quatro segundos.

Em um trajeto mais conhecido pelas subidas desafiadoras do que por favorecer tempos rápidos, o ex-jogador de Brighton e Aston Villa registrou um ritmo médio de sete minutos e 12 segundos por milha, o equivalente a aproximadamente quatro minutos e 28 segundos por quilômetro.

Fiel à estratégia traçada antes da prova, Milner começou em ritmo forte, em vez de adotar uma corrida mais controlada. Completou a primeira metade em uma hora e 31 minutos e enfrentou as dificuldades da parte final para percorrer a segunda metade em uma hora e 38 minutos.

Problemas no joelho quase frustraram planos de correr

Antes de sua primeira grande maratona mundial, Milner admitiu que seu principal obstáculo era “aumentar a quilometragem sem se lesionar”, especialmente porque seus clubes anteriores haviam limitado seu volume de corrida na reta final da carreira. O inglês também reconheceu que poderia ter conseguido um tempo melhor quando era mais jovem.

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“Há alguns anos, acho que definitivamente poderia ter terminado em menos de três horas”, explicou. “Minha carreira foi se prolongando cada vez mais. Há dois anos, passei por uma cirurgia no joelho e, quando acordei, não conseguia levantar o pé. Passei por uma segunda cirurgia naquele mesmo dia para verificar o que havia acontecido e, depois disso, fiquei seis meses sem conseguir levantar o pé. Tive uma lesão no nervo.

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“Então, sair de uma situação em que eu não conseguia andar direito e talvez nunca mais pudesse andar, voltar a jogar futebol na Premier League e, com sorte, talvez completar uma maratona... Não quero ficar tão preso ao tempo.”

Experiência na Premier League se reflete nas corridas de longa distância

A facilidade com que Milner fez a transição para as corridas de longa distância surpreenderá poucos. Durante sua passagem pelo Liverpool, ele ficou famoso por dominar os extenuantes treinos de limiar de lactato do clube na pré-temporada, resistindo repetidamente por mais tempo que seus companheiros de equipe, até que eles caíssem de exaustão. Ele também tinha experiência em corridas de cross-country desde a infância.

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Embora seu tempo na estreia seja excelente, ele ficou um pouco atrás de outros ex-profissionais do futebol nas marcas da maratona. Arjen Robben, ídolo do Bayern de Munique, e Aaron Ramsey, ex-jogador do Arsenal, terminaram provas em menos de três horas em Roterdã e Estocolmo, respectivamente, mas ambos também precisaram de mais de três horas em suas primeiras tentativas.

Elite segue em outro patamar

Apesar do desempenho excepcional, o tempo de Milner ficou, naturalmente, aquém dos atletas de elite. Também estreante, Andreas Almgren, que conquistou o ouro europeu nos 10.000 m no verão, venceu a prova com o tempo de duas horas, seis minutos e um segundo. Ele superou Yemaneberhan Crippa, da Itália, por 13 segundos, enquanto Kamohelo Mofolo, do Lesoto, chegou outros 12 segundos depois.

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Enquanto isso, a prova feminina teve um desfecho emocionante. Sheila Chepkirui, do Quênia, conquistou seu segundo título da Maratona de Nova York em duas horas, 24 minutos e 36 segundos. Logo atrás veio a americana Jessica McClain, que arrancou de forma brilhante na parte final para superar Hellen Obiri, do Quênia, por apenas um segundo.