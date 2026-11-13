Primeiro nome na escalação
O jogador de 40 anos se aposentou recentemente após uma carreira profissional de 24 anos, encerrada depois de uma última passagem pelo Brighton. Ele somou 658 partidas por seis clubes, mas é lembrado sobretudo pelos notáveis oito anos que passou em Merseyside.
Agora, Milner voltará a calçar as chuteiras em 27 de março de 2027. Ele foi anunciado como o primeiro jogador a confirmar presença na partida anual de lendas do LFC, na qual ex-astros do Liverpool enfrentarão ídolos da Inter.
Milner está “empolgado” para voltar
Ao falar sobre a expectativa para o amistoso, Milner destacou sua forte ligação com o clube e a torcida. Ele admitiu que era impossível recusar a oportunidade de jogar em Anfield.
“Estou empolgado por ter a chance de vestir a camisa vermelha novamente e voltar a entrar em campo em Anfield”, disse Milner ao site oficial do clube. “É um lugar especial, e jogar lá diante da torcida é uma sensação única.
“O que torna o jogo das lendas tão especial é que ele vai além do futebol. É uma chance de retribuir o carinho dos torcedores e, ao mesmo tempo, apoiar o trabalho da LFC Foundation. Estou muito feliz por ser o primeiro a confirmar presença e mal posso esperar para participar.”
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Uma carreira vitoriosa e impacto na comunidade
O anúncio veio acompanhado de elogios do clube. Um comunicado destacou a enorme contribuição de Milner durante a era Jurgen Klopp: “Milner, ex-vice-capitão do Liverpool, que recentemente encerrou uma brilhante carreira de 24 anos na Premier League, é o primeiro jogador confirmado para a equipe da casa.
“O meio-campista passou oito anos de sucesso no Liverpool após chegar sem custos do Manchester City em 2015. Disputou 332 partidas e teve papel fundamental em uma das eras mais vitoriosas da história do clube. Exemplo de regularidade, versatilidade e profissionalismo, Milner ajudou o Liverpool a conquistar seis títulos importantes, incluindo a Champions League em 2019 e o título da Premier League em 2020.”
Além das conquistas em campo, a James Milner Foundation mantém uma parceria com a LFC Foundation há uma década. Juntas, as duas instituições apoiaram milhares de crianças da região por meio de colônias de férias e programas gratuitos de futebol em Anfield e Toxteth.
Elenco em formação
Outros integrantes do elenco das lendas do Liverpool serão anunciados nos próximos meses, antes da partida contra a Inter, marcada para começar às 15h.
Os amistosos beneficentes anteriores tiveram grande sucesso: dez partidas arrecadaram mais de £ 10 milhões para projetos comunitários. O confronto mais recente terminou empatado em 2 a 2 com o Borussia Dortmund e marcou o retorno de Klopp à beira do campo em Anfield como auxiliar técnico, elevando as expectativas para o evento da próxima primavera.