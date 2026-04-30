"James Lawrence namora novamente uma namorada famosa, depois de Monica Geuze, mas já lhe impõe uma proibição"

James Lawrence, capitão do Almere City, parece ter encontrado novamente o amor com uma conhecida influenciadora holandesa após seu rompimento com Monica Geuze. De acordo com vários canais de fofocas, o experiente zagueiro está namorando Lies Zhara.

Entre outros, Yvonne Coldeweijer já havia divulgado no mês passado que Zhara (25) e Lawrence (33) estão se dando muito bem. Este último e Geuze (31) se separaram oficialmente em agosto de 2025, após um relacionamento de mais de um ano.

RealityFBI

Entretanto, há uma atualização sobre a vida amorosa do zagueiro de Almere. Parece que Lawrence quer fazer as coisas de maneira diferente com Zhara. O RealityFBI compartilhou informações notáveis na noite de quarta-feira.

“Se acreditarmos nas fontes, Lawrence proibiu Lies de continuar compartilhando fotos de sua casa”, escreve o grande canal de fofocas via Instagram Stories.

Lawrence preferiria que ainda não se soubesse que eles formam um casal. “O ex de Monica, de qualquer forma, não está muito interessado em chamar atenção. Monica e Lies, é claro, estão. Para elas, as redes sociais são um estilo de vida.”

Lawrence joga no Almere City desde o verão de 2024. Desde então, o jogador com 11 convocações pela seleção do País de Gales disputou 56 partidas oficiais pelo clube.

Zhara tem mais de 500 mil seguidores no Instagram. Geuze, que por sua vez é frequentemente vista com o rapper Kevin de Gier, tem nada menos que 1,5 milhão de seguidores na popular plataforma.