James aguarda decisão do Real Madrid sobre futuro: "nunca falei com Zidane"

Jogador colombiano vem sendo peça importante para a seleção na Copa América e deve deixar o Real Madrid

James Rodriguez é protagonista de uma novela que não parece tão perto do fim. Com clareza de que não faz parte dos planos de Zinedine Zidane para a próxima temporada do , o meio-campista colombiano vive um impasse em sua carreira, mesmo com a boa atuação na , pela seleção.

Após a vitória contra o , quando perguntado sobre os planos para o futuro, James mostrou que, de fato, não faz questão de 'fazer média' onde sabe que não jogara e afirmou: "nunca falei com Zidane".

O provável destino do camisa 10 da é o , que hoje é comandado por Carlo Ancelotti. Foi sob a batuta do técnico italiano no Real Madrid que James teve seu melhor período como jogador após a de 2014, que serviu como grande trampolim para o meia-atacante.

James se diz totalmente concentrado na Copa América, na qual a Colômbia fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com vitórias sobre a , Qatar e Paraguai. Ainda assim, não deixou de lançar questionamento das estruturas de poder vigentes no Real Madrid.

"Agora estou pensando somente na Copa [América], mas eu ainda não sei para onde vou. Quero estar tranquilo. A decisão depende do clube [Real Madrid], e eu acho que há pessoas dentro do clube mandam muito e eu não posso fazer nada", disse o meia.