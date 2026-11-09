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O presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness, despertou preocupação com o futuro de Jamal Musiala ao sugerir que o astro pode ter dificuldades para voltar a jogar no nível de antes. O meia da seleção alemã, de 23 anos, enfrenta uma condição neurológica complexa que veio à tona após uma série de colapsos durante as atividades de pré-temporada do clube.

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Diagnóstico neurológico interrompe ascensão de estrela do Bayern

O atacante alemão sofreu dois episódios de colapso em um intervalo de quatro dias durante a pré-temporada do Bayern. Exames médicos posteriores revelaram uma disfunção neurológica tratável, levantando dúvidas imediatas sobre sua resistência física a longo prazo.

Apesar do diagnóstico, o jogador de 23 anos conseguiu começar bem a temporada atual. Marcou dois gols em quatro partidas, considerando todas as competições, antes de ser afastado.

Hoeness explica como o Bayern lida com a condição complexa

Em entrevista à emissora bávara BR24, Hoeness fez uma avaliação preocupante da condição do meia-atacante. O dirigente do Bayern admitiu que a equipe médica do clube e o jogador estão diante de uma situação inédita.

“Estamos diante de um dilema neste caso, porque ele sofre de uma doença que não pode simplesmente ser curada, mas que pode ser controlada até certo ponto com medicamentos”, explicou Hoeness.

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Ele também alertou que, devido às exigências do futebol de alto nível, Musiala talvez nunca “recupere o nível de desempenho que tinha antes” do surgimento da condição.

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Matthaus vê provocação como tática de motivação

Embora as informações médicas sejam alarmantes, o ídolo alemão Lothar Matthaus acredita que há um componente psicológico nas declarações públicas do presidente honorário. O ex-capitão do Bayern sugeriu que Hoeness está desafiando deliberadamente o jogador formado nas categorias de base do Chelsea.

“Ele está provocando um pouco o jogador. Não se trata apenas de protegê-lo. Às vezes, ele também precisa enfrentar adversidades”, disse Matthaus ao Sky90. “Uli queria criar essa adversidade com a declaração.”

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Matthaus acrescentou que a cobrança poderia provocar uma reação do jovem atacante: “Não há problema em ele dizer algo assim, porque não podemos simplesmente tentar ver o lado positivo de tudo e ficar esperando que ele volte. Se eu estivesse no lugar de Jamal Musiala, isso seria motivação suficiente para mostrar a Uli que estou de volta.”

Contrato garante segurança enquanto jogador volta a treinar

O Bayern prometeu apoio total a Musiala e assegurou sua permanência com um contrato válido até 2030. O atacante, que dividiu a Chuteira de Ouro da Eurocopa 2024 e soma 71 gols e 38 assistências em 235 partidas pelo clube alemão, trabalha atualmente para recuperar a plena forma física.

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Ele não joga pelo Bayern desde setembro por causa de uma lesão distinta na parte posterior da coxa, embora tenha voltado recentemente a treinar em campo. A prioridade imediata será controlar cuidadosamente sua carga de trabalho enquanto ele tenta provar que ainda pode se destacar no mais alto nível do futebol europeu.