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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduzido por

Jamal Musiala desfalca em cima da hora a estreia de Jürgen Klopp contra a Holanda! Nadiem Amiri substitui estrela do Bayern na seleção alemã

Liga das Nações A
Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Alemanha
J. Musiala

Pouco antes do apito inicial do jogo da Liga das Nações contra a Holanda, o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, precisou fazer uma mudança em sua escalação inicial.

O meio-campista Jamal Musiala, do Bayern de Munique, teve de ser cortado de última hora. "Incômodo na coxa durante o aquecimento", explicou o comentarista da RTL Wolff Fuss; o Bild também informou sobre problemas musculares de Musiala.

Com isso, estariam descartados os temores de que a ausência repentina do jogador de 23 anos pudesse ter algo a ver com a doença tornada pública durante a preparação de verão. "Isso também passou pela minha cabeça agora há pouco. Isso me chocou um pouco", disse o recordista de jogos pela seleção Lothar Matthäus, como especialista da RTL, sobre a ausência de Musiala.

Quem substitui Jamal Musiala na equipe titular da seleção da Alemanha?

O armador sofre de uma disfunção neurológica, que pode levar a ausências temporárias de curta duração. Duas dessas ausências haviam provocado desmaios de Musiala em campo nos amistosos do Bayern contra RB Leipzig e Heidenheim, em agosto.

A dose da medicação para tratar a doença foi então aumentada novamente; mais recentemente, os problemas não voltaram a ocorrer, e Musiala esteve entre os titulares em dois dos três últimos jogos oficiais do Bayern. Tanto na vitória por 5 a 0 na estreia da Champions League contra o Bodö/Glimt quanto na goleada por 7 a 0 sobre o Union Berlin, na Bundesliga, na última sexta-feira, Musiala marcou um gol.

Nadiem AmiriGetty Images

No caminho de volta à antiga forma, o jogador, que soma 46 partidas pela seleção, queria agora dar o próximo passo na estreia de Klopp pela Alemanha contra a Holanda, na quinta-feira. No entanto, os problemas musculares no aquecimento atrapalharam seus planos e, provavelmente por precaução, Klopp decidiu deixar Musiala fora. Nadiem Amiri, do Mainz 05, entrou de última hora na formação inicial.

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