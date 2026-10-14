Jamal Abdelhamid, ex-estrela do Zamalek, soltou uma bomba sobre o clássico diante do Al Ahly, ao revelar que tem a informação de que a tecnologia do árbitro assistente de vídeo (VAR) apresentou falha durante a partida, ao mesmo tempo em que atacou as decisões de arbitragem do confronto, afirmando que o Zamalek não teve seus direitos respeitados dentro de campo.

Em declarações ao programa «Al Defender», exibido pelo canal Al Shams, Abdelhamid disse que o clássico o fez sentir como se existissem duas regras de arbitragem no mundo: uma aplicada no Egito e outra na Europa. Ele criticou o que considera uma diferença na interpretação e na aplicação das regras do jogo, especialmente nas partidas de maior porte.

O ex-jogador do Zamalek acrescentou que possui a informação de que a tecnologia de vídeo (VAR) estava fora de funcionamento durante o clássico, uma declaração que levanta questionamentos sobre o grau de preparo da tecnologia ao longo da partida, informação que precisa de confirmação oficial dos órgãos competentes.

Jamal Abdelhamid: o Zamalek tinha um pênalti, e Jamal Al Sherif confirmou o direito do clube

Abdelhamid abordou a polêmica em torno dos lances de arbitragem da partida, apontando que o especialista em arbitragem sírio Jamal Al Sherif confirmou a existência de um pênalti a favor do Zamalek, e considerou que o time branco não teve seus direitos respeitados no confronto.

O ex-astro do Zamalek dirigiu críticas aos que defenderam o árbitro da partida, afirmando que, em sua opinião, aqueles que o defenderam pertencem ao Al Ahly ou ao comitê de arbitragem. Ele também manifestou sua discordância quanto à forma como as regras de arbitragem são interpretadas no Egito, considerando que são interpretadas de acordo com as afinidades clubísticas.

Em uma mensagem marcante, Jamal Abdelhamid destacou que o Al Ahly, com os grandes nomes e os enormes recursos técnicos e financeiros que possui, não precisa de um árbitro para conquistar a vitória, afirmando que o time tem condições suficientes para decidir as partidas dentro das quatro linhas.

Ele esclareceu que sua contestação não tem o objetivo de diminuir o Al Ahly ou colocar em dúvida a capacidade de seus jogadores, mas surge em defesa do direito do Zamalek de receber decisões justas, longe dos erros de arbitragem que podem influenciar o resultado das partidas.

Abdelhamid encerrou suas declarações reforçando a necessidade de aplicar as regras de arbitragem com critérios iguais para todos os clubes, diante da polêmica provocada pelo clássico, e destacou que a justiça na arbitragem continua sendo uma exigência fundamental para garantir igualdade de oportunidades, enquanto a questão da falha na tecnologia de vídeo ainda requer um esclarecimento oficial que ponha fim à controvérsia em torno do episódio.