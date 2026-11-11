Harry Kane, do Bayern de Munique, não descartou a possibilidade de ainda tentar bater o recorde de gols da Premier League ao longo da carreira.
O atacante inglês renovou apenas na semana passada seu contrato com o maior campeão alemão até 2029, quando já estaria com quase 36 anos. Mesmo depois disso, ele não descarta voltar à Premier League, onde jogou e marcou gols por muitos anos pelo Tottenham.
"Às vezes, é preciso simplesmente deixar as coisas acontecerem, acreditar em si mesmo e continuar trabalhando duro. Essa é minha principal prioridade no momento", disse Kane à Sport Bild. O inglês ainda não apresenta queda de rendimento, embora já tenha 33 anos. Há poucas semanas, conquistou, surpreendentemente, a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo, à frente de Kylian Mbappé (Real Madrid) e Lamine Yamal (FC Barcelona).
Para os jornalistas na Inglaterra, uma volta à Premier League é um grande assunto: afinal, Kane ainda poderia bater o recorde de gols da competição. Para isso, porém, o astro do Bayern provavelmente precisaria de pelo menos dois bons anos. Ele soma 213 gols, ainda 47 abaixo dos 260 de Alan Shearer. É incerto se conseguirá marcar tantas vezes na exigente Premier League aos 36 e 37 anos.
"Eu jamais descartaria bater o recorde de gols da Premier League algum dia. Mas, no momento, esse não é meu principal foco", admitiu Kane. Segundo ele, seus objetivos são, acima de tudo, conquistar a Liga dos Campeões com o Bayern de Munique e um título internacional com os Three Lions, de preferência na Eurocopa de 2028, que será disputada na Inglaterra e na Irlanda.