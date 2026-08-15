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Jakpo entra em acordo com seu novo clube: será que ele abre caminho para Barcola no Liverpool?

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O internacional holandês está prestes a viver uma nova experiência na Premier League

O holandês Cody Gakpo, atacante do Liverpool, ficou perto de deixar o estádio de Anfield durante a janela de transferências de verão, depois de chegar a um "acordo inicial" a respeito dos termos pessoais com o Tottenham Hotspur.

Isso ocorre depois que o clube londrino intensificou suas movimentações para contratar o internacional holandês, que brilhou pelo Liverpool desde que se juntou à equipe durante a janela de transferências de inverno de 2023.

De Zerbi insiste na contratação de Gakpo

Segundo informou o jornal holandês "Voetbal International", o Tottenham conseguiu dar um passo importante rumo à concretização do negócio, depois que Gakpo chegou a um acordo inicial sobre as cláusulas de seu contrato pessoal com o clube.

Os relatos apontam que uma convicção crescente predomina entre todas as partes quanto à possibilidade de concretizar a transferência definitiva do jogador para o norte de Londres, depois que o Tottenham entrou em contato direto com o Liverpool a respeito do negócio.

Gakpo é um alvo principal do técnico Roberto De Zerbi, que vê no atacante holandês um elemento capaz de dar mais flexibilidade ao seu sistema ofensivo, graças à sua capacidade de atuar em mais de uma posição.

E não parece que o treinador italiano vá recuar de seu desejo de contratar Gakpo, mesmo em caso de sucesso do Tottenham na contratação do brasileiro Savinho, ponta do Manchester City.

Liverpool define o preço de Gakpo

Apesar dos últimos desdobramentos, o Liverpool não enfrenta nenhuma pressão financeira que o obrigue a vender Gakpo, sobretudo porque o contrato do jogador com o clube se estende até o verão de 2030.

Mas a diretoria do Liverpool pode concordar com sua saída caso chegue uma proposta oficial que corresponda à sua avaliação financeira do jogador, estimada em cerca de 60 milhões de libras esterlinas.

E, em caso de transferência de Gakpo, o Liverpool será obrigado a voltar ao mercado de transferências em busca de um substituto adequado, especialmente com a aproximação das últimas horas da janela de transferências de verão.

Saída de Gakpo abre a porta para o negócio de Barcola

A saída de Gakpo pode levar o Liverpool a intensificar suas movimentações para compensar um de seus principais elementos ofensivos, já que o clube segue em busca de novas opções nas pontas.

O Liverpool está fortemente ligado à tentativa de contratar o francês Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, em um negócio ambicioso que a diretoria do clube poderia financiar com o retorno financeiro esperado da venda de Gakpo.

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