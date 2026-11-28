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O alemão Matthias Jaissle, técnico do Newcastle United, recolocou no centro das especulações sobre a janela de transferências de inverno o nome de seu antigo compatriota no Al-Ahli, o inglês Ivan Toney, ao falar sobre o atacante com quem trabalhou durante sua passagem pelo clube saudita, sem dar uma resposta definitiva sobre a possibilidade de o jogador voltar ao futebol inglês.

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A declaração de Jaissle foi dada na entrevista coletiva que antecedeu o duelo contra o Brighton, marcado para domingo pela Premier League, depois que ele foi questionado sobre o interesse do Newcastle em contar com o atacante do Al-Ahli em janeiro.

O treinador alemão não negou sua admiração pelo potencial de Toney, mas evitou confirmar a existência de negociações ou de movimentos oficiais por parte do clube. Limitou-se a elogiar o atacante inglês: "Ivan é um jogador de futebol fantástico, já trabalhei com ele antes e ele marcou muitos gols, mas não vou comentar esses rumores".

Com essa resposta, Jaissle manteve vivas as especulações sobre o futuro de Toney, sobretudo porque a relação de trabalho que os dois tiveram no Al-Ahli dá ao treinador um bom conhecimento do potencial do jogador, que foi uma das principais peças ofensivas durante o período em que ele comandou o time saudita.

Toney, uma arma ofensiva que atrai os olhares da Inglaterra

O interesse inglês em Ivan Toney surge após o desempenho goleador impressionante que ele vem apresentando pelo Al-Ahli nesta temporada. O atacante se tornou uma das principais armas ofensivas do time e passou a atrair a atenção de vários clubes que buscam reforçar o setor de ataque antes da segunda metade da temporada.

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O interesse não se restringe ao Newcastle: o nome do atacante inglês também foi ligado a Manchester United, Crystal Palace e Tottenham Hotspur, em meio ao crescimento das conversas sobre um possível retorno à Premier League na próxima janela de transferências de inverno.

Toney já teve uma passagem bem-sucedida pelo Brentford antes de se transferir para o Al-Ahli no meio de 2024. No clube saudita, tornou-se um dos principais estrangeiros do elenco e contribuiu para as conquistas continentais, ao faturar duas vezes seguidas a AFC Champions League Elite, em 2025 e 2026, além da Supercopa Saudita.

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Números excepcionais e contrato longo com o Al-Ahli

O atacante de 30 anos vive grande fase goleadora: disputou 17 partidas pelo Al-Ahli em todas as competições nesta temporada, com 16 gols marcados e outras 4 assistências, de acordo com dados do site Transfermarkt.

Esses números aumentam o valor de Toney no mercado, especialmente pela capacidade de aliar gols e criação de jogadas, características que fazem dele uma opção atraente para os clubes ingleses que procuram um atacante com experiência prévia na competição.

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Apesar de seu nome estar ligado a um retorno à Inglaterra, a posição do Al-Ahli continua sendo um fator decisivo para o futuro do jogador, que tem contrato com o clube até junho de 2028. Isso significa que qualquer movimento para contratá-lo vai exigir uma posição clara da diretoria do time saudita.

Entre os elogios de Jaissle e a quantidade de clubes interessados, tudo indica que o nome de Toney estará em evidência na janela de transferências de inverno. Ainda assim, a declaração do técnico do Newcastle não foi além da admiração pelo jogador e da recusa em comentar os rumores, sem confirmar a existência de negociações concretas.