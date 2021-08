Jairzinho é internado com Covid-19; situação do Furacão de 1970 é estável

Ídolo do Botafogo e seleção brasileira tem 76. Clube e Jair Ventura publicaram atualizações sobre seu estado de saúde

Jairzinho, ex-atacante do Botafogo e da seleção brasileira, foi internado neste sábado (28) com Covid-19. A informação foi confirmada por Jair Ventura, treinador e filho do Furacão, que publicou uma nota em suas redes sociais que diz que o estado de Jairzinho é estável.

O Botafogo, clube que marcou a carreira do ex-ponta, também foi às redes para pedir orações para o campeão da Copa de 1970, que atuou pela equipe entre 1959 e 1974.

O nosso ídolo Jairzinho foi internado por conta da COVID-19 e o quadro de saúde é estável. Todas nossas orações para o nosso querido Furacão se recuperar o mais rápido possível. Força, Jair! pic.twitter.com/zZRa8w4S3Z — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 28, 2021

Jair Ventura Filho, o Jairzinho, começou sua carreira justamente no Botafogo, onde conquistou um Campeonato Brasileiro (1968), dois Cariocas (1967 e 1968) e dois torneios Rio-São Paulo (1964 e 1966), além de outros títulos internacionais.

Pela seleção brasileira, se notabilizou pela conquista da Copa do Mundo de 1970, quando foi um dos destaques do time. No total foram sete gols marcados, que renderam a marca de único jogador a balançar as redes em todos os jogos da competição.

Após passagens por Olympique de Marseille, Cruzeiro e Jorge Wilstermann (BOL), voltou ao Botafogo em 1981, onde se aposentou. No total foram 412 partidas disputadas pelo Glorioso, onde marcou 189 vezes. Pela seleção foram 44 gols em 107 aparições.

Poucos anos após sua aposentadoria, em 1987, Jairzinho estreou como treinador, comandando o Londrina (PR), onde permaneceu até 88. Al Wehda (SAU), São Cristóvão, Bonsucesso e a seleção do Gabão foram alguns dos outros trabalhos do Furacão como treinador, que seguiu na profissão até 2005.