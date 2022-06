Jaílson conversa com América-MG para renovar contrato e encerrar carreira no clube

Goleiro de 40 anos negocia a sua permanência no clube mineiro até o fim de 2023. Ele pretende encerrar a carreira na equipe

O América-MG conversa com Jaílson a fim de renovar o seu contrato por mais uma temporada, conforme apurado pela GOAL. O bom primeiro semestre no clube transformou o goleiro em um nome querido por todos nos bastidores do clube.

A diretoria do Coelho pretende segurar o veterano até o fim de 2023 ao menos. As discussões sobre a sua permanência acontecem há algum tempo. Ele se sente valorizado no clube e deve aceitar estender o compromisso.

Mais artigos abaixo

Em meio às conversas para renovação, Jaílson explanou o desejo de encerrar a carreira com as cores do América-MG. A diretoria também valoriza a intenção do jogador, que chegará ao fim de 2023 com 42 anos. Ele ainda não determinou um prazo para o encerramento da carreira.

O atual contrato do goleiro de 40 anos com o Coelho é até dezembro de 2022. Ele recebe metade do valor que era pago em seu vínculo empregatício com o Palmeiras. Essa foi a condição para a sua mudança para Belo Horizonte no mercado da bola.

Em 2022, Jaílson fez 26 partidas pelo América-MG, tornando-se titular absoluto do clube, mesmo após a recuperação do antigo dono da posição, Matheus Cavichioli. O jogador sofreu 29 gols no período.