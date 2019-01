Jadson comemora paciência do Corinthians após empate no último minuto com o São Caetano

Meia foi um dos principais destaques do Timão em campo no empate em 1 a 1 pela primeira rodada do Paulistão

Responsável pela assistência para Henrique fazer no último lance do jogo o gol de empate do Corinthians em 1 a 1 com o São Caetano, neste domingo (20), em Itaquera, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, o meia Jadson analisou a atuação da equipe na saída do gramado e exaltou a paciência da equipe até o apito final.

"Não jogamos mal, pressionamos a equipe do São Caetano. Nós não desistimos em nenhum momento e empatamos no último momento e conseguimos não sair com derrota. Deixamos a desejar, mas são muitos jogadores novos, demora um pouco para entrosar e pegar a filosofia do treinador. É só ter paciência que a equipe vai ficar redondinha", disse em entrevista à Rede Globo.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (23) para enfrentar o Guarani, às 19h15 (de Brasília), em Campinas.