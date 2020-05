Jadson admite que Corinthians jogava "feio" em 2017: "O que vale é a vitória"

O meia Jadson ainda não sabe onde vai jogar em 2020, mas tem certeza que dará a volta por cima após a dispensa do Corinthians. Com algumas críticas veladas ao técnico Tiago Nunes, ele comentou sobre o que lhe aguada para o futuro e relembrou a eficiência que marcou seus tempos de Corinthians.

Elogioso à forma que Fábio Carille encontrou para trabalhar a equipe nas últimas três temporadas, o armador admitiu que o time campeão brasileiro em 2017 não jogava um futebol muito bonito de se ver

"Muita gente criticou, falando que a gente jogava feio. Mas jogava feio e vencia. 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0, mas eram três pontos. O que vale no futebol é a vitória. Não adianta querer jogar bonito, futebol moderno, futebol inovador e não vem resultado. A pressão vai ser bem maior. Nossa equipe estava fazendo arroz com feijão, mas conseguiu um título importante", disse ele, em entrevista a UOL.

Substituído na reta final daquele Brasileiro para a entrada de Clayson, em ajuste que fez o vencer quatro jogos seguidos antes de ser campeão, Jadson recordou o triunfo por 3 a 2 sobre o , que encaminhou a conquista.

