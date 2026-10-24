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Jadon Sancho enfrenta um momento decisivo na carreira após receber uma proposta de contrato que evidencia sua queda acentuada de prestígio. O ex-ponta do Manchester United e do Chelsea, que já teve um dos salários mais altos da Premier League, segue sem clube em busca de um recomeço.

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Ex-astro do Manchester United recebe proposta com enorme redução salarial

O ponta de 26 anos recebeu uma proposta de contrato de curta duração do Getafe, da Espanha, válida até o fim da temporada atual. Segundo o The Telegraph, a oferta é de apenas £ 10.000 por semana.

A proposta representa uma redução salarial enorme para o ex-jogador da seleção da Inglaterra. Durante sua passagem turbulenta por Old Trafford, Sancho recebia, segundo relatos, um salário de impressionantes £ 250.000 por semana.

Apesar da grande perda financeira, o atacante não descartou totalmente uma transferência para a Espanha. Segundo relatos, ele quer conversar pessoalmente com o técnico do Getafe, Jose Bordalas, antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro.

Uma sequência de dificuldades na Premier League

Getty Images

A situação atual de Sancho é consequência de uma passagem desastrosa pelo futebol inglês após sua transferência do Borussia Dortmund por £ 73 milhões, em 2021. Ele não conseguiu justificar o alto valor pago por sua contratação no Manchester United, com números ofensivos abaixo das expectativas em suas duas primeiras temporadas na Premier League.

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Um retorno ao Dortmund por empréstimo não conseguiu relançar sua carreira de forma duradoura, e outras passagens temporárias malsucedidas se seguiram. O empréstimo ao Chelsea na temporada 2024/25 terminou mal, com o clube optando por pagar uma multa contratual de £ 5 milhões em vez de cumprir a obrigação de compra por £ 25 milhões.

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O Aston Villa, então, apostou no ponta durante a temporada mais recente. No entanto, o clube da região de Midlands não demonstrou interesse em contratá-lo em definitivo, o que levou o United a liberá-lo neste verão.

Crise interna no Getafe em dificuldades

Se Sancho aceitar a proposta do Getafe, encontrará um ambiente tenso. O clube espanhol ocupa atualmente a 15ª posição em La Liga, com apenas duas vitórias nas primeiras nove partidas.

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O início ruim provocou uma troca pública de críticas entre Bordalas e o presidente do clube, Angel Torres. O técnico criticou abertamente a diretoria pela falta de profundidade do elenco para disputar as competições nacionais e a Conference League. “Sinto-me enganado porque o que foi prometido ano após ano não foi cumprido. Venho alertando sobre isso desde maio... Ficou provado que não temos elenco para isso”, afirmou.

Torres deu uma resposta contundente por meio da Cadena SER e desafiou o técnico a pedir demissão. “Ele assinou porque quis. De qualquer forma, está livre para sair”, rebateu Torres. “Dizer que eu o enganei... É preciso ter muita cara de pau para me dizer, depois de 30 anos, que eu o enganei. O que ele precisa fazer é respeitar os jogadores.”

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Conversas decisivas aguardam Sancho

Getty Images

Sancho precisa agora avaliar se um clube de La Liga dividido e em dificuldades oferece o ambiente certo para recuperar sua confiança abalada. As conversas decisivas com Bordalas provavelmente determinarão se ele aceitará a drástica redução salarial para tentar relançar a carreira na Espanha.

Se o ponta decidir não se juntar ao clube sediado em Madri, continuará sem um destino definido no futebol. Como os clubes da primeira divisão parecem relutantes em apostar nele após suas dificuldades recentes, suas opções para voltar a jogar no mais alto nível parecem cada vez mais limitadas.