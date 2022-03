Buscando o título inédito, Jacuipense e Barcelona de Ilhéus se enfrentam nesta quarta-feira (30), no Valfredão, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano. Como empataram no primeiro duelo sem gols, quem vencer garante vaga na final. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (BA), na TV aberta, e do Youtube da TVE, na internet.

Veja mais informações da partida!

Mais artigos abaixo

QUANDO É?

JOGO Jacuipense x Barcelona de Ilhéus DATA Quarta-feira, 30 de março de 2022 LOCAL Valfredão - Jacuípe, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TVE (BA), na TV aberta, e do Youtube da TVE, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quarta-feira (30), no Valfredão.

MAIS INFORMAÇÕES

Na primeira fase, o Jacuipense encerrou na liderança, com 21 pontos, e 77,8% de aproveitamento (sete vitórias e duas derrotas), enquanto o Barcelona de Ilhéus ficou em quarto lugar, com 14 pontos (quatro vitórias, dois empates e três derrotas).

Como empataram sem gols no primeiro jogo, quem vencer avança à final e terá pela frente o Atlético de Alagoinhas ou Bahia de Feira, que se enfrentam também nesta quarta, às 19h15 (de Brasília). Em caso de uma nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

JACUIPENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Jacuipense 2 x 3 Atlético-BA Baiano 16 de março de 2022 Barcelona-BA 0 x 0 Jacuipense Baiano 27 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Jacuipense x Sergipe Série D 17 de abril de 2022 A definir CSE x Jacuipense Série D 23 de abril de 2022 A definir

BARCELONA DE ILHÉUS

JOGO CAMPEONATO DATA Doce Mel 1 x 2 Barcelona-BA Baiano 16 de março de 2022 Barcelona-BA 0 x 0 Jacuipense Baiano 27 de março de 2022

Próximas partidas