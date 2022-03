Jacuipense x Barcelona de Ilhéus: escalação, desfalques e mais do jogo da semifinal do Campeonato Baiano 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (30) para Jacuipense x Barcelona de Ilhéus, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano, a partir das 21h30 (de Brasília), no Valfredão. Como empataram no primeiro duelo sem gols, quem vencer garante vaga na decisão.

Na primeira fase, O Jacuipense encerrou na liderança, com 21 pontos (sete vitórias e duas derrotas), enquanto o Barcelona-BA, ficou em quarto lugar, com 14 pontos, registrando quatro vitórias, dois empate e três derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, a expectativa é que o Jacuipense entre em campo com força máxima, sem desfalques, assim como o Barcelona de Ilhéus.

Vale lembrar que na primeira fase o Jacuipense venceu por 3 a 0, em Ilhéus.

Possível escalação do Jacuipense: Mota, Railan, Cabral, Wesley e Evandro; Willian Kaefer, Fábio Bahia, Flávio e Eudair; Ruan Levine e Welder.

Possível escalação do Barcelona de Ilhéus: Deijair, Buiu, Max Marabá, Caique e Arnold; João Grilo, Ramirez e Vitinho; Gianlucas, Luis Felipe e Kel Baiano.

DESFALQUES

JACUIPENSE:

BARCELONA DE ILHÉUS:

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Jacuipense e Barcelona de Ilhéus será transmitido ao vivo pelo TVE (BA), na TV aberta, e do Youtube da TVE, na internet, nesta quarta-feira (30).