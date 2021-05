Jacuipense x Bahia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O jogo decisivo do Campeonato Baiano será na quarta (5), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Jacuipense e Bahia se enfrenram em um confronto direto nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), pela rodada decisiva do Campeonato Baiano, valendo vaga na próxima fase do Estadual. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta, e também através do Youtube e do Facebook da emissora na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Jacuipense x Bahia DATA Quarta-feira, 5 de maio de 2021 LOCAL Estádio de Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Reinaldo Silva de Santana

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Ledes José Coutinho Neto

Quarto árbitro: Florismar Costa de Jesus

ONDE VAI PASSAR?



Os donos da casa querem a classificação / Foto: Divulgação

A TVE Bahia, na TV aberta e também na internet, atráves de seus canais no Facebook e no Youtube, irá transmitir o jogo desta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

JACUIPENSE

A Jacuipense está na quinta colocação da tabela, apenas um ponto atrás do Bahia e buscando a classificação. O time vem de uma sequência regular, mas precisa da vitória para avançar no Baiano.

Provável escalação do Jacuipense: Vitor; Railan, Tiago Alves, Railon, Vicente, Josa, Luis Fernando, Peixoto, Danilo Rios, Mateus e Dinei.

BAHIA

O Bahia, ocupando a quarta posição da tabela, tem 12 pontos e, dependendo de uma combinação de resultados, pode até empatar para se classificar.

Por conta do jogo da Sul-Americana, o time B é quem deve disputar o jogo.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Guedes, Ignácio, Gustavo Henrique e Felipinho; Bruno Camilo, Raniele e Pablo; Daniel Penha, Marcelo e Fabrício

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JACUIPENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 2 Jacuipense Campeonato Baiano 02 de maio de 2021 Atlético-BA 2 x 2 Jacuipense Campeonato Baiano 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Floresta x Jacuipense Brasileirão Série C 30 de maio de 2021 a confirmar Jacuipense x Paysandu Brasileirão Série C 6 de junho de 2021 a confirmar

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia x Independiente Copa Sul-Americana 04 de maio de 2021 Bahia 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 01 de maio de 2021

Próximas partidas