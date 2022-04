Jacuipense x Atlético-BA: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Baiano 2022

Jacuipense e Atlético-BA se enfrentam neste domingo (10), no Carneirão, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (BA), na TV aberta, e do Youtube da TVE, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Jacuipense x Atlético-BA DATA Domingo, 10 de abril de 2022 LOCAL Valfredão, Jacuípe - BA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TVE (BA), na TV aberta, e o Youtube da TVE, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Valfredão.

MAIS INFORMAÇÕES

Após empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, em Alagoinhas, as equipes vão a campo neste domingo precisando de uma vitória simples para conquistar a taça do Baianão 2022.

Caso haja uma nova igualdade, o título do estadual será decidido nos pênaltis.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

ATLÉTICO-BA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Jacuipense 1 x 1 Atlético-BA Baiano 3 de abril de 2022 Atlético-BA 1 x 0 Bahia de Feira Baiano 30 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO ASA x Atlético-BA Série D 17 de abril de 2022 16h (de Brasília) Atlético-BA x Lagarto Série D 24 de abril de 2022 16h (de Brasília)

JACUIPENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-BA 1 x 1 Jacuipense Baiano 3 de abril de 2022 Jacuipense 1 x 0 Barcelona-BA Baiano 30 de março de 2022

Próximas partidas