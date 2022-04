Jacuipense x Atlético-BA: escalação, desfalques e mais do jogo da final do Campeonato Baiano 2022

A bola vai rolar neste domingo (10) para Jacuipense x Atlético-BA, no Valfredão, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo devolta da final do Campeonato Baiano.

Após empatarem por 1 a 1 no jogo de ida, em Alagoinhas, as equipes vão a campo neste domingo precisando de uma vitória simples para conquistar a taça do Baianão 2022.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

As duas equipes não têm problemas para o duelo deste domingo.

Vale lembrar que, casa haja um novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Atlético-BA: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremer e Matheus Leal; Lucas Alisson (Emerson); Dionísio e Miller; Reninha, Thiaguinho e Jerry.

Possível escalação do Jacuipense: Mota, Railan, Cabral, Wesley e Evandro; Willian Kaefer, Fábio Bahia, Flávio e Eudair; Ruan Levine e Welder.

DESFALQUES

ATLÉTICO-BA:

ninguém

JACUIPENSE:

ninguém

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Jacuipense e Atlético-BA será transmitido ao vivo pela TVE (BA), na TV aberta, e pelo Youtube da TVE, na internet, neste domingo.