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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, anunciou uma lista de 27 jogadores para as duas últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, contra a República Tcheca e a Inglaterra. O zagueiro Jacobo Ramon, do Como, foi convocado de surpresa, enquanto problemas físicos deixaram fora três jogadores importantes do Barcelona.

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De la Fuente convoca 27 jogadores para dois jogos decisivos

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, anunciou a convocação de 27 jogadores para as duas últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA. A Espanha visita a República Tcheca em Praga na quinta-feira, 12 de novembro, antes de receber a Inglaterra no estádio Metropolitano no domingo, 15 de novembro.

Depois de vencer as quatro partidas da última janela internacional, a atual campeã europeia e da Liga das Nações já garantiu vaga nas quartas de final.

A equipe de De la Fuente, porém, ainda busca assegurar a liderança do Grupo A3 para ter o mando de campo no jogo de volta das quartas de final, em março, e preservar sua invencibilidade de 43 partidas oficiais.

Jacobo Ramon recebe convocação surpreendente em meio a baixa por lesão no Barcelona

A principal novidade da lista de De la Fuente é o zagueiro Jacobo Ramon, do Como. Convocado pela primeira vez para a seleção principal, ele reforça a defesa ao lado de Pau Cubarsi, Dean Huijsen e Aymeric Laporte.

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Por outro lado, as lesões abriram espaço para mudanças no elenco. Três jogadores habituais do Barcelona, Eric Garcia, Dani Olmo e Rodri, ficaram de fora enquanto seguem suas respectivas recuperações.

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A defesa e o grupo de goleiros ganham reforços com os retornos do lateral-direito Pedro Porro, do Tottenham, e do goleiro Joan Garcia, do Barcelona. Ambos se recuperaram dos problemas físicos que os tiraram da convocação anterior.

Confira os 27 convocados para os jogos de novembro

Goleiros: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia, Alvaro Valles.

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Defensores: Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Pubill, Dean Huijsen, Pedro Porro, Jacobo Ramon, Marc Cucurella, Alex Grimaldo.

Meio-campistas: Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Martin Zubimendi, Alex Baena, Fermin Lopez, Pablo Barrios, Marc Roca.

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Atacantes: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernandez, Lamine Yamal, Nico Williams, Yeremy Pino, Ander Barrenetxea.

Liderança do grupo e posição no ranking da FIFA estão em jogo

Apesar de ter garantido antecipadamente a classificação para a fase eliminatória, a Espanha terá dois confrontos importantes para encerrar sua campanha no grupo. Com três pontos de vantagem sobre a Inglaterra na liderança, a seleção espanhola quer dar sequência à vitória anterior por 3 a 2 sobre os ingleses em Wembley.

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Além disso, manter os bons resultados contra tchecos e ingleses é fundamental para preservar a posição da Espanha como primeira colocada no ranking oficial da FIFA.

O elenco se apresenta na Ciudad del Futbol, em Las Rozas, na segunda-feira, 9 de novembro, antes de partir para Praga.