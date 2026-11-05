Compartilhar Siga GOAL no Google

A difícil segunda passagem de Jack Grealish pelo Everton teve mais um capítulo frustrante. O técnico David Moyes confirmou que o meio-campista não entrará em campo no confronto de sexta-feira contra o Coventry City, pela Premier League. O jogador de 31 anos segue afastado após uma recente questão disciplinar que o deixou fora do elenco principal.

Publicidade

Questão disciplinar ainda pesa sobre Grealish

O meio-campista Grealish deve continuar fora de ação enquanto o Everton se prepara para o próximo confronto com o Coventry City. O jogador de 31 anos, emprestado pelo Manchester City, já perdeu os dois últimos jogos do clube contra o Newcastle, pela Premier League e pela Copa da Liga Inglesa, após uma “violação das regras disciplinares do clube”.

Moyes abordou a situação durante a entrevista coletiva antes da partida, na quinta-feira, e confirmou que o meio-campista de criação ainda não está pronto para voltar à equipe. “Não, Jack não está disponível”, afirmou Moyes. Apesar da tensão em torno do caso, o experiente treinador sugeriu que uma reconciliação pode estar próxima. “Não vou contar qual é o plano, mas voltaremos a trabalhar com Jack em breve.”

O clube havia atribuído a ausência do jogador na segunda-feira à falta de ritmo de jogo, embora Moyes tenha se recusado a comentar o assunto em detalhes naquela ocasião.

Incerteza durante a pausa para as seleções

Com a pausa das competições nacionais para os próximos jogos das seleções, muitos acreditam que esse período pode dar às duas partes o tempo necessário para resolver suas diferenças. Questionado se o intervalo entre as partidas permitiria uma solução definitiva para a questão disciplinar, Moyes não se comprometeu com um prazo para o possível retorno. “Precisamos esperar para ver como as coisas evoluem”, acrescentou o técnico do Everton.

Publicidade Publicidade

A ausência de uma data definida para o retorno sugere que Grealish, vencedor de três títulos da Premier League, uma Champions League, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes, ainda precisa demonstrar seu comprometimento à comissão técnica antes de voltar a ser relacionado para os jogos.

Tópicos relacionados

Um astro em declínio vindo do Etihad

A situação atual de Grealish está muito distante da posição de destaque que ele ocupou na histórica temporada de 2022/23, quando o Manchester City conquistou três títulos. Com o contrato previsto para terminar ao fim da temporada, o meio-campista agora enfrenta um futuro incerto no futebol de clubes.

Sua primeira passagem por empréstimo pelo clube de Goodison Park teve momentos em que mostrou sua inegável qualidade: ele marcou duas vezes em 22 jogos. O período, porém, acabou prejudicado por uma lesão significativa.

Publicidade

Pouco destaque em campo nesta temporada

Em campo, Grealish tem tido dificuldades para causar impacto durante sua segunda passagem por empréstimo pelo Everton e não marcou nas seis partidas que disputou em todas as competições nesta temporada. Sua ausência ocorre em um momento crucial para o Everton, que ocupa atualmente a sétima posição na Premier League, com 13 pontos, apenas três atrás do Chelsea, quarto colocado.