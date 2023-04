Jack Grealish fez 'pit stop' no banheiro antes de arrebentar em Manchester City 4 x 1 Liverpool

Atacante inglês esteve enjoado pela manhã, antes do embate contra rivais

Amplamente considerado o melhor da partida entre Manchester City e Liverpool, na vitória dos Blues por 4 a 1, Jack Grealish precisou passar no banheiro no intervalo de jogo. O jogador revelou que, ainda antes do encontro, pela manhã, também não se sentia bem.

"Eu estava no banheiro (no intervalo). Fiquei enjoado a manhã toda, mas melhorei no final", afirmou Grealish ao BT Sport. Apesar da infeliz situação, o atleta foi peça importante na vitória da equipe comandada por Pep Guardiola sobre os Reds, marcando o último tento do Blues de Manchester e dando assistência a Julián Álvarez no primeiro gol.

Getty Images

O Manchester City ainda busca alcançar o Arsenal na liderança do Campeonato Inglês, estando atrás dos Gunners por oito pontos. Ao todo, a competição possui 38 rodadas, e a equipe de Guardiola precisa torcer por um escorregão de Arteta para chegar ao topo da Premier League.

O Arsenal busca sua primeira PL desde 2004, quase 20 anos atrás. Nesta temporada, possui 23 vitórias conquistadas, além de três empates e três derrotas. O City tem 20 jogos em que pôde superar seu adversário e um empate e derrota a mais que o líder desta temporada.