Jaap Stam fala com toda a sinceridade sobre um mau hábito: “Às vezes, chegava a tomar até 20 por dia!”

Jaap Stam é convidado de um episódio do Voetbalzone e do VERSUZ, em parceria com o Serviço de Instituições Judiciais. Além de elaborar uma lista dos cinco melhores zagueiros de todos os tempos e participar de alguns jogos divertidos, ele fala abertamente sobre seu “vício”. O ex-zagueiro do Manchester United conta que, até pouco tempo atrás, chegava a tomar até vinte xícaras de café por dia.

“Quando eu ainda era treinador, era muito grave. Você chega ao clube e a primeira coisa que faz é tomar um café. Depois chegam os treinadores e você toma mais um café. Quando acaba? Mais um café”, começa Stam.

“Depois, você vai ver a que horas os jogadores chegam. Se ainda tivermos um tempinho, tomamos mais uma xícara, e depois mais uma. Antes do treino começar, você já está com umas cinco ou seis xícaras de café”, continua o ex-jogador da seleção holandesa.

“Depois, ficamos uma hora e meia lá fora treinando. Quando voltamos, discutimos o treino tomando mais algumas xícaras. No final da manhã, já chega a dez xícaras.”

“À tarde, também tomo um café de vez em quando. Um pouco menos, mas ainda uns cinco ao longo da tarde. Depois do jantar, mais um café, não muito, senão não consigo dormir”, continua ele.

“Você fala disso como se fosse algo muito normal”, reage o apresentador Jelle Kusters à história de Stam. “Sim, mas para muita gente também é normal, só que ninguém se atreve a dizer. Pelo menos eu assumo isso.”

Stam indica então que agora bebe muito menos café do que antes. “Eu dormia mal e culpava minha carreira no futebol. Pernas inquietas, esse tipo de coisa. Mas agora que bebo apenas três por dia, meu sono também melhorou muito”, conclui ele.

Na sequência dessa história contada por Stam, Leonard, ex-goleiro do SC Cambuur e atualmente segurança em um estabelecimento penitenciário, conta que na DJI também há tempo suficiente para tomar um café com os colegas, e explica por que isso é tão importante.

“É claro que, dentro das paredes, também há espaço para um café com os colegas. Esses são justamente os momentos para discutir e relativizar os acontecimentos uns com os outros. Se você é novo na DJI, recebe um acompanhamento muito bom nesse sentido.”

Assim como Jaap Stam mantinha a visão geral na defesa, os agentes de segurança da DJI garantem a segurança. Isso é algo para você? Acesse Trabalhar na DJI.











