"Ele tem muito mais potencial do que mostrou. Nos treinamentos, já vi um Karim melhor", avaliou o técnico dos catalães após o empate por 2 a 2 de sua equipe contra o Birmingham City, partida em que Adeyemi esteve em campo nos primeiros 45 minutos.

O reforço, que chegou vindo do Borussia Dortmund, até deixou sua classe aparecer repetidas vezes no duelo com o time inglês da segunda divisão, mas, no geral, se destacou principalmente por passes imprecisos e finalizações fracas. No intervalo, deu lugar ao jovem sueco Roony Bardghji.

"Muitas coisas" de Adeyemi no jogo "não foram tão boas", explicou Flick. "Mas ele ainda está na primeira semana de treinamentos, então isso é normal. Sua velocidade e sua qualidade de finalização são boas, ele tem muito potencial. E eu também acho que ele pode nos dar muito."

O Barça só havia anunciado oficialmente a contratação do jogador de 24 anos há poucos dias. Em contrapartida, uma taxa fixa de transferência no valor de 22 milhões de euros, como foi especulado, mais até sete milhões de euros em bônus, vai para os cofres do BVB. Nos catalães, Adeyemi assinou contrato até 2031.

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Campeões mundiais espanhóis ainda não atuaram pelo Barcelona

Em vez do jogador com 11 partidas pela seleção alemã, outro estreante virou o nome do jogo do Barça contra o Birmingham. O egípcio Hamza Abdelkarim, de apenas 18 anos e contratado em junho junto ao Al Ahly, marcou dois gols.

Os recém-coroados campeões mundiais do Barcelona, como Lamine Yamal, Ferran Torres ou Pau Cubarsi, ainda não estavam no elenco. Também não esteve presente o goleiro da seleção Marc-Andre ter Stegen, que está perto de ser emprestado ao Ajax de Amsterdã.

Barcelona e Adeyemi estreiam na nova temporada de LaLiga em 23 de agosto, quando o 29 vezes campeão espanhol terá de jogar fora de casa contra o Elche.