Quando Jürgen Klopp convocar em setembro a sua primeira lista como selecionador, haverá uma primeira resposta para muitas questões interessantes: como muda a cara da seleção alemã em termos de plantel em comparação com os bons dois anos e meio sob Julian Nagelsmann, que se demitiu após o fiasco no Mundial? Que jogadores deixarão, por agora, de ser chamados? Que jogadores levará Klopp pela primeira vez e a quem poderá confiar um papel importante na reconstrução da montra do futebol alemão?

Rocco Reitz gostaria muito de ver o seu nome na resposta a esta última pergunta. "Acho que o objetivo de todos é, um dia, chegar à seleção. Isso também está na minha lista", disse Reitz recentemente, no âmbito da apresentação oficial no seu novo clube, o RB Leipzig. Se tivermos em conta, agora, que a transferência do médio do Borussia Mönchengladbach para o clube saxão já tinha sido fechada em março, percebe-se rapidamente que Klopp não pode achar Reitz assim tão mau.

Até porque, no momento da mudança de Reitz para Leipzig, ainda não se imaginava que Klopp viria a ser selecionador mais de quatro meses depois. Na altura, o técnico de 59 anos ainda era Head of Global Soccer da Red Bull e, nessa função, teve precisamente um papel determinante para levar Reitz para o RB. Ao que consta, o estilo de jogo intenso do jogador de 24 anos, a sua capacidade de sprint e a disponibilidade apaixonada para dar o último suor pela equipa impressionam bastante Klopp. Como Reitz encaixa tão bem, com o seu futebol a todo o gás, no estilo incansável de Leipzig, o novo treinador da DFB levou-o para Leipzig e, pelas mesmas razões, poderá agora tê-lo no radar para o centro do meio-campo da seleção.

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É claro que Klopp deve e pode conduzir uma reconstrução na equipa da DFB. Comunicar isso desde o início também para o exterior, aceitar explicitamente contratempos e talvez encarar um ou outro grande torneio como parte de uma fase de transição sem grandes proclamações de títulos parece ser importante para o novo homem forte do futebol alemão. "Há talento. Mas é preciso criar um nível de expectativa com o qual os jogadores consigam lidar", sublinhou Klopp sobre o futuro da equipa da DFB, em torno da final do Mundial, como comentador da MagentaTV. Tomou nota de 57 jogadores de campo, disse Klopp na sua conferência de imprensa de apresentação. Não revelou nomes.

Jürgen Klopp aposta em Rocco Reitz na reconstrução da equipa da DFB?

Aplicando isso ao caso de Reitz, significa o seguinte: se Klopp obviamente gosta muito dele, porque o levou para Leipzig por 20 milhões de euros, e se ele lhe parece adequado para o estilo de jogo enormemente intenso das suas equipas, então pode ser um dos jogadores que se tornem numa peça do puzzle da reconstrução. Condição básica para isso: Reitz afirmar-se em Leipzig e lidar bem com as circunstâncias, por vezes complicadas, da sua mudança.

Em Mönchengladbach, no clube do seu coração, pelo qual calçou as chuteiras ainda com sete anos, ele está, como se sabe, bastante queimado por ter ido precisamente para o RB. "Quem quer isto nunca poderá ser nosso capitão", lia-se num cartaz na curva dos adeptos dos Fohlen no jogo fora do Gladbach em Leipzig, em abril, algumas semanas depois de se tornar pública a transferência de Reitz. Com toda a romantização do futebol, à qual uma mudança destas vai contra, há que destacar, com elogio, que é preciso uma boa dose de autoconfiança para dar um passo desses. Até porque existe uma certa margem de queda que aumenta a pressão: se Reitz não se adaptar em Leipzig, a troça da velha casa será garantida e, logo na primeira jornada, o primeiro adversário da sua nova casa será precisamente o Gladbach.

Há ainda outra variável: quando Reitz foi contratado na primavera, Ole Werner ainda estava no banco do RB. Até que ponto o novo treinador principal Martin Demichelis está convencido do ex-jogador do Gladbach ainda está por ver. De forma muito geral, Reitz parece talhado para o futebol de Leipzig pela sua capacidade de corrida e de duelo, pelo jogo agressivo sem bola e pelo jogo sem floreados com bola. Em termos de perfil, é muito semelhante a Xaver Schlager, que saiu, e a quem deverá substituir.

Como Christoph Baumgartner deverá continuar lesionado até ao fim de outubro, Reitz pode posicionar-se, nas primeiras semanas da próxima temporada, ao lado de Nicolas Seiwald ou Assan Ouedraogo no centro do meio-campo. Desde que esteja totalmente apto. Uma infeção grave já o tinha deixado fora de combate no fim da época passada e acompanhou-o de forma persistente ao longo dos últimos dois meses. "Sinto-me bem, os valores são bons. Semana após semana, vamos dando mais um passo", mostrou-se otimista Reitz, embora no RB tenha começado inicialmente com treino de recuperação individual.

Rocco Reitz vai ser internacional sob o comando de Jürgen Klopp? A concorrência é grande

Como objetivo pessoal, Reitz definiu somar o maior número possível de contribuições para golo, um aspeto que faltou em demasia ao seu jogo sobretudo nos últimos dois anos. Além disso, claro, planeia deixar uma ou outra carta de recomendação a Klopp. Na seleção sub-21, Reitz tornou-se uma peça fixa na qualificação para o Europeu de 2025 e, no torneio do verão passado, foi depois um jogador absolutamente decisivo. Com a seleção alemã, foi vice-campeão europeu, exibiu várias prestações fortíssimas e brilhou sobretudo pela sua capacidade aparentemente inesgotável de encadear corridas intensas e lavrar cada metro do relvado.

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Antes do Europeu de 2024, Reitz já tinha tido, como é sabido, um primeiro contacto com a seleção principal, chegou a completar os treinos juntamente com Brajan Gruda, saiu-se bem e esteve no lote de convocados para o jogo de preparação frente à Ucrânia (0-0), no início de junho de 2024. Reitz continua, no entanto, à espera da sua primeira internacionalização, algo que deverá mudar sob o comando de Klopp. E embora a mudança de selecionador jogue a seu favor, a verdade é que a concorrência para as posições 6 e 8 é bastante forte.

Com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, Klopp poderá apostar no centro do meio-campo numa dupla que funciona super no Bayern. Além disso, Reitz terá de medir forças com vários outros jogadores de qualidade já mais estabelecidos na DFB, como Felix Nmecha (Borussia Dortmund), o seu novo colega de equipa em Leipzig Ouedraogo, Tom Bischof (Bayern), Anton Stach (Leeds United) ou Angelo Stiller (VfB Stuttgart). A isso somam-se grandes talentos ainda sem bagagem como Kennet Eichhorn (Bayer Leverkusen) ou Noel Aseko (Eintracht Frankfurt), que Klopp poderá assumir explicitamente como pilares do futuro no recomeço da DFB.

Reitz entra naturalmente nessa equação, sobretudo pela ligação especial a Klopp. Decisivo será perceber até que ponto conseguirá mostrar no relvado, no seu novo clube, as qualidades pelas quais o novo selecionador o levou, há alguns meses, para o RB Leipzig. De qualquer forma, Reitz deverá estar entre esses 57.