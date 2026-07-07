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Ahmed Mansy

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Já vai para o sétimo ano... Amrim garante o futuro de Yaisle no Al-Ahli do Saudi

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O técnico alemão comanda o “Al-Raqi” desde 2023

O português Rúben Amorim, novo técnico do Milan, garantiu que seu colega alemão Matthias Jaissle permanecerá no Al-Ahli saudita até o sétimo ano.

O contrato de Jaisle com o Al-Ahli termina no final da próxima temporada, o que gerou dúvidas sobre sua saída do time nos próximos meses, especialmente considerando o interesse de vários clubes em contratá-lo.

De fato, o técnico alemão era um dos principais candidatos a comandar o Milan na próxima temporada, sucedendo o técnico italiano Massimiliano Allegri, antes de o “Rossoneri” decidir pela contratação de Roben Amorim.

Após o fim do sonho do Milan, o jornal saudita “Okaz” informou que o Al-Ahli chegou a um acordo com Yaisle para renovar seu contrato por mais um período.

O jornal esclareceu que o técnico alemão permanecerá com o time saudita até 2030, de acordo com o novo contrato, o que significa que ele poderá completar sete anos no “Al-Raqi”.

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Yaisle assumiu o comando do Al-Ahli em 2023, levando-o a conquistar duas vezes o título da Liga dos Campeões da Ásia, pela primeira vez na história do clube, além da Supercopa da Arábia Saudita após um hiato de nove anos.

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