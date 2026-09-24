Isso é o que informa o insider da MLS Jose Roberto Nunez, que escreve para o portal Philly Voice. Segundo a publicação, os aurinegros fizeram uma proposta pelo jogador de 17 anos na última janela de transferências, mas ela teria sido recusada pelo clube da Major League Soccer.

Jakupovic ainda tem contrato com o Philadelphia até 2030, que também inclui a opção por mais uma temporada. Ele é um centroavante de 1,91 m que já teve sucesso na principal liga norte-americana: em sete jogos na atual temporada, soma um gol e uma assistência.

O destro atua com mais regularidade na liga de base MLS Next Pro, na qual marcou três gols e deu uma assistência em 17 partidas. Pela seleção sub-17 dos Estados Unidos, ele tem impressionantes 12 gols em nove jogos. Por causa de sua origem, Jakupovic também poderia atuar pela Bósnia e Herzegovina.

Jakupovic seria o primeiro jogador dos EUA nas categorias de base do BVB?

No passado, o BVB já levou várias vezes jogadores das categorias de base dos Estados Unidos para a Alemanha: Christian Pulisic, por exemplo, conseguiu se firmar entre os aurinegros. A equipe de Dortmund acabou vendendo o jogador de ataque ao Chelsea por 64 milhões de euros. Atualmente, o jogador de 28 anos está sob contrato com o Milan.

Atualmente, outro grande talento está surgindo em Dortmund com Mathis Albert: o jogador de 17 anos trocou a base do LA Galaxy pelo BVB com apenas 15 anos e já foi utilizado pelo técnico Niko Kovac nesta temporada, na primeira fase da Copa da Alemanha: na vitória por 5 a 0 sobre o HEBC Hamburg, ele atuou durante os 90 minutos completos pela ponta esquerda.