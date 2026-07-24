Aos trinta e nove anos, Lionel Messi protagonizou uma Copa do Mundo notável, tendo conseguido marcar oito golos e carregado a seleção argentina aos ombros até chegar à final, antes da derrota por um golo sem resposta diante da Espanha.

À exceção dessa última partida, na qual não brilhou salvo nos minutos finais, Messi conseguiu voltar a encantar todos os apaixonados por futebol, não apenas pelo seu estilo de jogo a que todos se habituaram durante anos, mas também pela sua capacidade contínua de liderar o barco da Argentina nesta idade, jogando numa liga menos competitiva como a liga norte-americana.

Todos temiam que aquela final diante da Espanha, no estado de Nova Jérsia, fosse a "última dança" da estrela argentina no cenário internacional com a seleção do seu país, e esses receios foram quase confirmados pela boca do seu companheiro de seleção, Leandro Paredes, que encerrou a polémica ao afirmar, segundo noticiou o jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Acredito que ele tomou a sua decisão, e que foi de facto a sua última partida com a seleção nacional. Espero que não seja assim, e espero que ele consiga continuar a jogar, mas a decisão cabe-lhe a ele no final. Tudo o que o faça feliz certamente nos fará felizes, e por isso esperamos isso, esperamos que ele continue."

Messi deu muito à seleção argentina ao nível dos títulos, sobretudo durante a era do treinador Lionel Scaloni, que viu a conquista de dois títulos na Copa América, do título da Copa do Mundo e da vitória no título da Finalíssima, o que fez com que os seus companheiros nutrissem por ele todo o apreço. Paredes disse, após ter participado recentemente com a sua equipa, o Boca Juniors: "É algo doloroso, porque acredito que repetimos isso ao longo de toda a Copa do Mundo. Não queríamos que aquela última partida chegasse, não a queríamos de todo."