Já tem campeonato dando título e cancelando o resto dos jogos: El Salvador

O Once Deportivo foi declarado campeão após a confirmação de primeiro paciente com coronavírus

A pandemia de coronavírus suspendeu a disputa de diversos campeonatos de futebol em todo o mundo. Com isso, rumores e boatos surgem de todos os lados sobre o que acontecerá daqui pra frente. "Acabará assim", "vai voltar" e "vão declarar um time campeão" são perguntas muito comuns no cenário atual.

Os torcedores do Once Deportivo, no entanto, já receberam a resposta: o time foi declarado campeão do "Clausura" do campeonato nacional de El Salvador. Foram 11 rodadas disputadas com seis vitórias, dois empates e três derrotas.

A decisão de encerrar o campeonato foi tomada após a confirmação do primeiro paciente confimardo com Covid-19 no país.

Foram conhecidos também os classificados para a Liga dos Campeões da Concacaf (a chamada "Concachampions"). Além, claro, do Once Deportivo, o Alianza e o FAS jogarão o torneio continental em 2021. O Alianza, inclusive, chegou nas oitavas de final da atuação edição da competição, mas foi eliminado pelo , do .