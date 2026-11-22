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O tratamento dado pelos dirigentes do Bayern de Munique a Jamal Musiala continua repercutindo. O ex-jogador da Bundesliga Maik Franz fez duras críticas, apoiadas por Stefan Effenberg. Até Rio Ferdinand se mostrou surpreso.

O ex-zagueiro, que passou por Eintracht Frankfurt e Hertha BSC, entre outros clubes, classificou o debate sobre Musiala iniciado pelos dirigentes do Bayern como "vergonhoso" no programa 'Doppelpass', do Sport1. Para Franz, a maneira como o caso vem sendo tratado "já tem algo de assédio moral".

O debate sobre Musiala começou com as declarações do dirigente histórico do Bayern Uli Hoeneß no 'Sonntags-Stammtisch', da BR. Depois, o presidente do conselho diretor, Jan-Christian Dreesen, voltou ao assunto no Abendzeitung, e o membro do conselho Karl-Heinz Rummenigge foi ainda mais duro na noite de sexta-feira, à Sky, após o empate por 1 a 1 com o 1. FC Köln . "Se ele não voltar a ser o velho Jamal, teremos de conversar com a família, com o jogador e, sobretudo, com a agência, porque aí esses valores, com todo o respeito, deixam de ser justificáveis", afirmou. No sábado, até o sindicato de jogadores FIFPRO condenou o ataque frontal em uma carta pública com palavras contundentes.

Musiala havia renovado seu contrato em fevereiro de 2025 até 2030, tornando-se um dos jogadores mais bem pagos do clube de Munique. Segundo informações, o jogador da seleção alemã receberia 25 milhões de euros por ano. Pouco depois, sofreu uma lesão gravíssima no Mundial de Clubes, que o afastou por meses. Mais tarde, durante a preparação para a temporada atual, ele desmaiou em dois amistosos. Em seguida, anunciou que havia sido diagnosticado com um distúrbio neurológico funcional com crises de ausência, uma forma de crise epiléptica .

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O presidente Herbert Hainer rejeitou enfaticamente, no sábado, a hipótese de que pessoas próximas a Musiala já soubessem da condição antes da renovação . O Süddeutsche Zeitung , por outro lado, afirma ter apurado que, no verão, os representantes de Musiala e o clube fizeram um acordo verbal para ajustar o contrato do jogador caso ele não conseguisse voltar ao nível de desempenho anterior .

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"Mia san Money": Maik Franz faz comparação delicada com Deisler

Para Franz, é inadmissível que, diante do histórico complicado de Musiala, agora se discuta uma redução salarial. "Então já não estamos mais falando de 'Mia san Mia', mas de 'Mia san Money'", disse. Mais tarde, acrescentou: "Ainda estamos falando de um ser humano. São três das pessoas mais poderosas do futebol alemão, que o expõem publicamente e o colocam sob uma lupa. (...) Há 20 anos, tivemos o caso de Sebastian Deisler."

Deisler já foi considerado um talento geracional na Alemanha, mas encerrou a carreira em janeiro de 2007, aos 27 anos, por causa de uma depressão decorrente de graves lesões no joelho e da enorme pressão do futebol profissional.

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O ex-capitão do Bayern Stefan Effenberg, também convidado do 'Doppelpass', concordou com Franz: "Em princípio, quando um jogador está lesionado, você precisa apoiá-lo e protegê-lo publicamente. Essas declarações do Bayern foram catastróficas. Você coloca muita coisa em dúvida. Todos nós desejamos de coração que ele volte aos 100%. E agora cobrar dele dessa maneira publicamente, por quê? Fechem a porta e conversem com o jogador e com o agente. Mas não em público." Cobrar publicamente de um jogador não ajuda "ninguém". "Fazer isso dessa forma é incrivelmente ruim."

O que mais surpreende Effenberg é Hoeneß não sair em defesa do jogador. "Por isso, isso me intriga ainda mais", disse o ex-meio-campista do clube de Munique. "Antes, o Bayern renovava o contrato de jogadores gravemente lesionados para dar um sinal. Isso é exatamente o oposto do que o Bayern está fazendo com Musiala."

Getty Images

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Tratamento dado a Musiala também pode afetar o futuro?

Além disso, a maneira como o caso vem sendo tratado pode ter consequências. "Na verdade, eles teriam de dizer: Harry Kane está lesionado ( ruptura do ligamento da sindesmose, afastado por meses ; nota da redação), acabamos de renovar seu contrato, aliás, com um salário alto. Se ele não voltar aos 100%, teremos de conversar sobre o salário. Seria isso que eles teriam de fazer."

Franz seguiu a mesma linha e chegou a prever problemas em futuras negociações contratuais . "Você tem em Michael Olise talvez o próximo melhor jogador do mundo no elenco. Ele também deve renovar e receber um salário alto. Mas fica aquela ideia na cabeça: se eu adoecer ou me lesionar e não render, serei jogado aos leões publicamente", disse. E ressaltou: "Nossa, acho que eles não fizeram nenhum favor a si mesmos com isso."

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Para Effenberg, é necessária até uma desculpa pública "da cúpula". Durante a assembleia geral de sábado, Hainer e Dreesen, na ausência de Rummenigge e Hoeneß, pareceram mais empenhados em diminuir a repercussão do assunto dominante.

"Todos nós sempre nos preocupamos com o jogador. E Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge e Jan-Christian Dreesen também expressaram isso", explicou Hainer. Nunca se tratou de "pressionar Jamal", enfatizou Dreesen: "Todos queremos que Jamal volte a ser o velho Jamal. Ele precisa de tempo para voltar. E precisa receber esse tempo."

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Tratamento dado a Musiala também provoca reações fora da Alemanha

Ainda assim, o assunto já provoca grande repercussão fora da Alemanha. A lenda inglesa Rio Ferdinand escreveu no X: "O Bayern de Munique deveria ser melhor do que isso... Se querem negociar condições mais razoáveis para o futuro do clube por causa dos problemas de saúde de Jamal, deveriam conversar com ele e sua equipe, em vez de falar com a imprensa."

O ex-zagueiro do Manchester United, que disputou 81 partidas pela seleção inglesa, disse não reconhecer mais o Bayern. "Essa situação já deve ser difícil o bastante para Jamal enfrentar sem que a imprensa e representantes do clube falem dela publicamente. Visto de longe, o Bayern sempre esteve entre os clubes que demonstravam uma classe e um padrão admirados pela maioria. Infelizmente, nesta situação, isso não parece em nada com o Bayern de Munique."

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Por outro lado, Musiala recebe total apoio da direção esportiva. "Acreditamos firmemente que ele tem condições de voltar a apresentar seu desempenho. Nós, da área esportiva, temos outra convicção", disse o diretor esportivo Max Eberl após o jogo contra o Köln, ao ser questionado sobre as palavras duras de Rummenigge. O técnico Vincent Kompany destacou que Musiala é um "jogador especial" e que acredita nele. O belga afirmou que não quer "entrar nessa discussão, algo que não faço há dois anos e meio. É perfeitamente normal que haja entre nós muitas pessoas que fizeram muito pelo clube e tenham suas opiniões".

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