O Arsenal pediu de forma pública e explícita o fim imediato do clima de incerteza que cerca o caso das irregularidades financeiras do Manchester City, ressaltando que o contínuo atraso na divulgação do veredito prejudica a imagem de toda a Premier League.

Richard Garlick, diretor-executivo do Arsenal, afirmou em declarações contundentes à rede britânica BBC: "O caso já se arrastou por tempo demais. Todos, seja a liga ou os clubes, querem esclarecimento sobre o que vai acontecer agora".

As declarações de Garlick refletem o clima de impaciência nos bastidores da Premier League, já que o Manchester City ainda aguarda o veredito final sobre as 130 irregularidades financeiras que lhe foram imputadas pela liga em fevereiro de 2023. Apesar de as audiências do julgamento terem se encerrado no final de 2024, o resultado permanece engavetado.

O dirigente do clube londrino acrescentou: "Isso não é algo que eu possa controlar, e não posso especular sobre o desfecho que terá. Tudo o que desejo é chegar a uma solução muito em breve e encerrar o caso definitivamente".

Garlick não foi o único a manifestar seu incômodo. Um dia antes dele, Richard Masters, diretor-executivo da Premier League, também reconheceu que o caso "está se arrastando por tempo demais".

Masters disse: "Reconheço que a questão está levando mais tempo do que o previsto, e compreendo o desejo das pessoas de saber o que está acontecendo o mais rápido possível, mas simplesmente não posso fazer nenhuma declaração. Nossas regras são absolutamente claras: os procedimentos devem ser seguidos e deve-se permitir que cheguem à sua conclusão natural".

As raízes do caso remontam à acusação de que o City não teria apresentado informações financeiras precisas sobre os pagamentos a treinadores e jogadores entre as temporadas de 2009-2010 e 2017-2018, além de infração aos regulamentos de fair play financeiro da União Europeia e da Premier League, e ainda de falta de cooperação com as investigações entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2023.

O Manchester City, que recorreu a uma elite dos maiores advogados esportivos da Grã-Bretanha, mantém a negação de todas as acusações, enquanto as possíveis punições variam de uma pesada multa financeira e perda de pontos, até o rebaixamento para a divisão inferior ou mesmo a retirada dos títulos conquistados durante o período da investigação, na qual venceu três títulos da liga, uma Copa da Inglaterra e três títulos da Copa da Liga.